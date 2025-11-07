“महिलाओं ने तोड़ दिया जात-पात का बंधन”, संजय झा बोले- इस बार 2010 से भी बड़ी जीत तय!

Bihar Chunav 2025: प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया और अब चुनाव के समय 10000 रुपए दे रहे हैं. इस पर संजय झा ने कहा कि कौन है और उनका बिहार से क्या लेना देना. बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है. बिहार आना फोटो खिंचवा करके चला जाना. पूरे देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ. बिहार के लोगों को गाली दे रहे है ये लोग. आगे उन्होंने कहा कि पैसा नौकरी के बदले क्या हम लोग जमीन ले रहे हैं.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे प्रदेशों से भी बिहार में आकर के बीजेपी की कार्यकर्ताओं लोगों ने वोट दिया है. वोट चोरी हो रही है. इस पर संजय झा ने कहा कि 16 दिन बिहार में जो उन्होंने घूमा SIR के मुद्दे पर ही. SIR सिर्फ बिहार में हुआ और पूरा बिहार घूम करके चले गये.

आगे झा ने कहा कि अगर अपना सरकार रहता राजद-कांग्रेस वाले तो रोड पर घूम भी नहीं सकते थे. यह तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गये. कितना दिन घूमने के बाद भी गलत बोले लोग को भरमाया है. हम तो कह ही रहे थे बिहार में इसी मुद्दों पर चुनाव लड़ लेते.

उन्होंने कहा कि कल के चुनाव के बाद बिहार में 2010 से भी बड़ा जीत बिहार को मिलने वाला है. लोग कंप्लीट मन बना चुके थे, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सड़क मार्ग से अभी निकले थे, जिस दिन बारिश हो रही थी और मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाकर के मिले.

लोगों में उत्साह साफ दिख रहा था, जो रिस्पांस दिख रहा था चुनाव सेटल्ड ही नहीं है. यह इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा और इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं. कौन हारेंगे यह भी कहना मुश्किल होगा.

