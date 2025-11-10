प्राण झोंककर, अपना हर वचन, हर प्रण पूरा करूंगा! जनता के लिए तेजस्वी यादव का संदेश

Tejashwi Yadav Message: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जनता के लिए भावनात्मक संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता मुझे जो जिम्मेदारी देगी, उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा. मैं प्राण झोंककर हर वचन और हर प्रण को पूरा करूंगा.

जनता का किया आभार व्यक्त

तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन था, जिसे राजद कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया, जन्मदिन पर देशभर से मिली शुभकामनाओं के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "आपके प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद का कर्जदार हूं. आपने कम उम्र में मुझे जो समर्थन और विश्वास दिया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा."

आंखों में उम्मीद और संघर्ष की कहानी

तेजस्वी ने अपने संदेश में कहा कि बिहार की जनता लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रही है. गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन और महंगाई जैसी दिक्कतों ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है. उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं में लोगों की आंखों में उम्मीद और संघर्ष की कहानी साफ झलकती है. उन्होंने भावुक होकर कहा, "जब जनसभा में कोई मां उम्मीद से मेरी ओर देखती है, तो मेरा संकल्प और मजबूत हो जाता है. मुझे उन मांओं का सहारा बनना है, गरीबों और युवाओं को सम्मानजनक जीवन देना है."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि बिहार के हर घर तक खुशहाली पहुंचे, किसानों को उनका हक मिले, युवाओं को रोजगार मिले और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। उन्होंने कहा, "14 नवंबर के बाद हर बिहारवासी चिंता-मुक्त होगा। मैं बिहार को नंबर वन बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं."

तेजस्वी यादव ने अपने संदेश के अंत में जनता से अपील की

"हम सब मिलकर नया बिहार बनाएंगे, जहां हर नागरिक गर्व से कह सके कि यह मेरा बिहार है, यह हमारा भविष्य है." इस भावनात्मक संदेश ने न सिर्फ उनके समर्थकों को प्रेरित किया है बल्कि बिहार के चुनावी माहौल को भी और गर्मा दिया है.