एक तरफ 73,572 की तूफानी जीत… दूसरी तरफ बस 27 वोट ने पलट दिया पूरा खेल!

Bihar Election Vote Margin Results: NDA ने बिहार चुनाव 2025 में 202 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त बनाई, जिसमें सबसे बड़ा अंतर जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल के नाम रहा, जिन्होंने 73,572 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है. वहीं सबसे कम अंतर वाली जीत आरा की सीट पर देखने को मिली, जहां राधा चरण साह मात्र 27 वोटों से विजयी हुए थे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:18 PM IST

Bihar Election Vote Margin Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए राज्य की सत्ता पर मजबूत वापसी की है. इस बार एनडीए गठबंधन ने कुल 202 सीटों पर जीत दर्ज की, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा जनादेश माना जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन 40 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है. लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ बहुमत की नहीं, बल्कि उन उम्मीदवारों की है जिन्होंने सबसे बड़े वोट अंतर से जीत हासिल की और उन सीटों की भी जहां सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला था.

सबसे बड़ी जीत की बात करें तो यह उपलब्धि जेडीयू के दिग्गज नेता कालाधर प्रसाद मंडल के नाम रही है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 73,572 वोटों के भारी-भरकम अंतर से मात देकर चुनावी मैदान में रिकॉर्ड कायम कर दिया है. बिहार चुनाव में यह सबसे बड़ा अंतर रहा, जिसने मुकाबले को एकतरफा बना दिया है. मंडल की इस जीत ने साफ संकेत दिया कि उनके क्षेत्र में विकास और जनसंपर्क का गहरा प्रभाव रहा है.

इसके अलावा कई उम्मीदवार ऐसे भी रहे जिन्होंने 50 हजार से अधिक मतों से प्रचंड जीत दर्ज की है. एनडीए के कई चेहरे इस सूची में शामिल रहे, जिससे गठबंधन की राज्यभर में मजबूत पकड़ का संदेश साफ दिखा है. वहीं कई सीटों पर 40 हजार से अधिक अंतर से भी जीत मिली, जो इस बार के वातावरण में एनडीए के पक्ष में बने जबरदस्त रुझान का उदाहरण है.

लेकिन हर जगह तस्वीर इतनी एकतरफा नहीं थी. बिहार के कुछ क्षेत्रों में मुकाबला इतना कड़ा रहा कि जीत का अंतर बेहद मामूली था. ऐसा ही रोमांचक नजारा देखने को मिला आरा लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर, जहां जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण साह ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है. यहां साह को कुल 80,598 वोट मिले, जबकि आरजेडी के दीप सिंह को 80,571 वोट हासिल हुए थे. यानी जीत का फासला सिर्फ 27 वोटों का था. यह पूरे बिहार चुनाव की सबसे कम अंतर वाली जीत थी, जिसने इस सीट पर लोगों की धड़कनें तेज कर दीं थी.

इस सीट पर जन सुराज के राजीव रंज राज 6040 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन असली लड़ाई अंत तक जेडीयू और आरजेडी के बीच थी. 27 वोटों का यह अंतर दिखाता है कि कई बार एक-एक मत भी चुनाव की तस्वीर बदल सकता है.

