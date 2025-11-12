Advertisement
अजय राय का तीखा हमला, एग्जिट पोल बीजेपी के मनगढ़ंत आंकड़े; बिहार में जनता ने महागठबंधन को दिया आशीर्वाद

Bihar Chunav 2025: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार बनाने वाली है. एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है और कई बार गलत भी साबित हुए हैं.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:51 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में मतदान संपन्न होने के बाद एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है, कि उनका गठबंधन प्रदेश में अगली सरकार फिर से बनाने जा रहा है. वहीं, महागठबंधन ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है.

पहले और दूसरे चरण में हुए रिकॉर्ड स्तर की वोटिंग ने दिखाया है कि जनता का झुकाव महागठबंधन की ओर है. इसलिए, सभी एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे. यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि बिहार में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और महागठबंधन की सरकार बन रही है.

बता दें कि आईएएनएस मैटराइज सर्वे के एग्जिट पोल के अनुमान पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित होंगे, और वहां महागठबंधन की सरकार बनेगी. लोकसभा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल ने भाजपा को 400 पार करा दिया था. जब परिणाम सामने आए तो क्या हुआ, भाजपा 250 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई. इसलिए, एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. बिहार में जनता का आशीर्वाद महागठबंधन के साथ है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं.

दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इसकी तत्कार रूप में जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच की तह तक जाना चाहिए कि राजधानी दिल्ली में धमाका कैसे हुआ. मैं इस घटना को शर्मनाक मानता हूं.

उन्होंने कहा कि दिल्ली और केंद्र में भाजपा की सरकार है. सरकार की ओर से दावे बहुत किए जाते हैं, फिर भी बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद ऐसी घटना हो गई. सबसे बड़ी बात ये है कि ये घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई. घटनास्थल पर घंटों एक कार खड़ी रही और कोई सही जांच नहीं हुई है.

इनपुट-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी। बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

