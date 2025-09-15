Bihar Politics: 'बिहार में जंगलराज कायम, चुनावी घोषणाएं हवा-हवाई', कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923484
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'बिहार में जंगलराज कायम, चुनावी घोषणाएं हवा-हवाई', कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान

Bihar Politics: कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उस राज्य में दस्तक दे जाते हैं और वहां पर चुनावी सौगात की घोषणा करते हैं. इनका एक मात्र उद्देश्य चुनावी मुनाफा है.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:15 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस सांसद, तारिक अनवर
कांग्रेस सांसद, तारिक अनवर

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के पूर्णिया दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि जब कभी किसी राज्य में चुनावी बिगुल बज जाता है, तो प्रधानमंत्री वहां पर सौगात देने पहुंच जाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उस राज्य में दस्तक दे जाते हैं और वहां पर चुनावी सौगात की घोषणा करते हैं. अफसोस, वो सौगात धरातल पर उतर नहीं पाती है. दुख की बात है कि ऐसा आज से नहीं, बल्कि पिछले 11 सालों से हो रहा है. इन लोगों का एकमात्र ध्येय सिर्फ राजनीतिक मुनाफा अर्जित करना रह गया है. अब इस स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले पांच सालों तक इन लोगों ने बिहार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा. मैं समझता हूं कि राजनीति की पराकाष्ठा है. अब इन लोगों को छोटा सा एयरपोर्ट बनाने में 11 साल हो गए. बिहार के लोग इन्हें देख रहे हैं. इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी होगी. लोगों को इस बात का अहसास हो चुका है कि इन लोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है.

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जंगलराज का नारा देकर बिहार में सरकार बनाई थी. मुझे यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज बिहार में कुछ नहीं बदला है. आज भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. बिहार जंगलराज का पर्याय बन चुका है. यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है. बिहार के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस पर तारिक अनवर ने कहा कि जब हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, तो हम वहां के नियमों का पालन करने को लेकर बाध्य होते हैं. मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना है तो हमें खुद को अंतरराष्ट्रीय खेलों से किनारा कर लेना चाहिए.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है. उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीटों पर जीत हासिल करेगी. वो एक नेता हैं, तो उनका यह फर्ज बनता है कि वो चुनाव के दौरान अपने लिए सकारात्मक माहौल बनाएं. अनवर ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बिहार चुनाव के लिहाज से हितकारी बताया. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस यात्रा से हमें आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा.

ये भी पढे़ं: पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर सहरसा को मिली दो नई ट्रेनों की सौगात

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politics news

Trending news

PM Modi
PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में पीएम मोदी की हुंकार, ये रही भाषण की 20 बड़ी बातें
PM Modi
बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मिली मंजूरी: PM Modi
Bihar News
पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चुनाव घोषणा से पहले दरोगा नियुक्ति की मांग
PM Modi
'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी
Jibesh Mishra
'मेरी हत्या की थी साजिश', दरभंगा यूट्यूबर पिटाई मामले पर जीवेश मिश्रा ने दी सफाई
PM Modi
GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन
PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Amrapali Dubey news
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
PM Modi
राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू
Bihar politics
डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार चिराग पासवान का बड़ा बयान
;