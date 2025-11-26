Advertisement
बिहार चुनाव में मिली हार के बाद RJD दो चरणों में करेगी समीक्षा बैठक, बूथ लेवल रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा

Bihar News: बिहार चुनाव में RJD ने अपनी हार के बाद समीक्षा बैठक बुलाई है. बैठक में उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, मतदान पैटर्न, संगठन की भूमिका समेत कई विषयों पर चर्चा होगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:11 PM IST

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत हुई तो महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी. वहीं, चुनाव में हार के बाद RJD ने हारे प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों व प्रधान महासचिवों के साथ 119 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे. उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, मतदान पैटर्न, सहयोगी दलों के प्रदर्शन, संगठन की भूमिका पर फीडबैक लेंगे. आज 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक पटना RJD कार्यालय में प्रमंडलवार बैठक करेंगे. बता दें कि बैठक में पहले दिन मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों को बुलाया गया है.

दो चरणों में बांटा गया बैठक
पार्टी नेताओं के मुताबिक, यह रिव्यू मीटिंग दो फेज़ में होगी. पहला फेज़ 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. इसमें उन कैंडिडेट्स के साथ डिवीज़न के हिसाब से बातचीत होगी जिनके इलाकों में पहले फेज़ में वोटिंग हुई थी. दूसरा फेज़ 5 से 9 दिसंबर तक होगा. कैंडिडेट्स से वोटिंग पैटर्न, बूथ लेवल की रिपोर्ट, ऑर्गनाइजेशन का रोल, साथियों की परफॉर्मेंस और कैंडिडेट चुनने जैसे टॉपिक पर डिटेल्ड फीडबैक लिया जाएगा.

एनडीए पर लगाए आरोप
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि प्रथम दृष्टि में यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मशीनरी के सहारे मैनेजमेंट के सहारे चुनाव आयोग के बल पर जनादेश प्राप्त करने का काम किया है. महागठबंधन को चुनाव हराया गया है फिर भी हमारी पार्टी आरजेडी माइक्रो लेवल पर हर के कर्म की पार्टी नेताओं के साथ प्रत्याशियों के साथ समीक्षा करने का फैसला लिया है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

