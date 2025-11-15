Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3005259
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया लालू परिवार के भीतर का 'महाभारत', रोहिणी ने फोड़ा 'संन्यास बम'

Lalu Family Controversy: लालू फैमली में यह कलह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से ही चल रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व और उनके करीबी सलाहकार संजय यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर उनके भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य नाराज चल रही थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 15, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

लालू फैमिली के घर में 'महाभारत' (File Photo)
लालू फैमिली के घर में 'महाभारत' (File Photo)

Lalu Family Controversy: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर का महाभारत सामने आया है. परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की रार जगजाहिर है. बीच-बीच में मीसा भारती भी कुछ नाराजगी दिखाती रहीं हैं. वहीं, अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तूफान खड़ा कर दिया है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि रोहिणी पहले ही संजय यादव की परिवार में दखलअंदाजी से खफा थी, जिसका इजहार उन्होंने एक पोस्ट में किया था. 

दरअसल, लालू फैमली में यह कलह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से ही चल रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व और उनके करीबी सलाहकार संजय यादव के बढ़ते प्रभाव को लेकर उनके भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य नाराज चल रही थी.

भाई-भाई की रार
बिहार की सियायत में लालू परिवार एक बड़ा नाम है. हालांकि, यहां भी पार्टी पर विरासत की जंग को लेकर रार हुई. इसकी बानगी तब देखने को मिली जब लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की करीबी संजय यादव का नाम लिए बिना जयचंद कहकर बुलाते हैं. परिवार से दूर होने के बाद तेज प्रताप यादव बहुत ही दुखी और मायूस हो गए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और फिर तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव में राजद के करारी हार के बाज तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि 'जयचंदों' ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव 'फेलस्वी' हो गए. अब तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की परिवारिक लड़ाई खुलकर सामने आ गई है. तेज प्रताप पूरी तरह से तेजस्वी पर आक्रामक हो गए हैं.

बस में संजय यादव लालू की जगह 'फ्रंट सीट' पर बैठे
रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. इससे पहले रोहिणी ने तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' की बस में फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने पर आपत्ति दर्ज कराई थी. दरअसल, सितंबर 2025 में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान बस में संजय यादव 'फ्रंट सीट' पर बैठे तो विवाद हुआ. 

रोहिणी ने छोड़ी राजनीति और परिवार
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रहा हूं...संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं. माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी तेजस्वी के कुछ सलाहकारों की बढ़ती दखलंदाजी और उनके चुनाव नतीजों से जुड़ी है.

इतना ही नहीं बिहार चुनाव के दौरान राजद के टिकट बंटवारे से लेकर महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसलों तक हर जगह संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से लालू परिवार के कई सदस्य असहज थे. चुनावी नतीजों ने लालू परिवार के भीतर का हो रही महाभारत को सार्वजनिक तौर पर बाहर ला दिया है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया लालू परिवार के भीतर का 'महाभारत'
bihar chunav 2025
घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भावुक हुए सोमेश चन्द्र सोरेन, जनता को कहा 'मैं ह
bihar chunav 2025
NDA की सुनामी में भी नहीं बचा पाए अपनी सीट, नीतीश के खास मंत्री को मिली हार
Bihar Election 2025
बड़े-बड़े दिग्गज धूल में, जनता ने दिखा दिया असली आईना, कई नेताओं का सपना चकनाचूर!
bihar chunav 2025
कौन हैं संजय, जिनका नाम लेकर रोहिणी आचार्य ने छोड़ी पार्टी और परिवार
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार की सुशासन की पहचान आज भी जनता के दिलों में कायम है, बोले- संजय झा
Bihar Chunav Result 2025
बिहार की सभी 243 सीटों के नतीजे, यहां देखिए आपकी सीट से कौन बना विधायक?
Rohini Acharya
कौन हैं रमीज? जिसका जिक्र कर लालू की बेटी रोहिणी ने छोड़ी पॉलिटिक्स और परिवार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: इन 15 जिलों में NDA ने किया क्लीन स्वीप, NOTA ने 9 पार्टियों को पछाड़ा
bihar chunav 2025
नीतीश पर सवाल उठाने वाले महागठबंधन के नेताओं के दिमाग की जांच कराएंगे- नीरज कुमार