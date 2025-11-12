Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2999045
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार चुनाव में एग्जिट पोल बनाम! बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने किया जीत का दावा, अब किसके हाथ आएगी सत्ता?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हो गया है, जिसके बाद अलग अलग प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग और एग्जिट पोल के अनुमान से भारतीय जनता पार्टी गदगद है. बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी तो वहीं झारखंड के घाटशिला विधानसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे. एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम के बीच जीत के दावे पर राजनीति गर्म है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव में एग्जिट पोल बनाम! बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने किया जीत का दावा, अब किसके हाथ आएगी सत्ता?

Bihar Chunav 2025: प्रतुल शाहदेव जोकि बीजेपी नेता हैं उन्होंने बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और यह बंपर वोटिंग प्रो इनकमबंसी के लिए है. बिहार की सरकार ने केंद्र के नेतृत्व में एक नई गाथा लिखी है और लोग जंगल राज की तरफ लौटना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से यह स्पष्ट था कि हम बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले हैं. घाटशिला उपचुनाव में भी अच्छी वोटिंग हुई है. अमूमन उपचुनाव में वोटिंग कम होती है लेकिन हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ यह वोटिंग हुई. हेमंत सोरेन का हमारे कैंडिडेट को बेल कॉहना भी आदिवासी अस्मिता को ललकारने जैसा ही था.

राकेश सिन्हा जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के दावे कई बार गलत साबित होते हैं. हम इसे एग्जिट पोल नहीं मैनेज पोल का सकते हैं, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से बदलाव के लिए तैयार है. बिहार की जनता ने झोली भरकर महागठबंधन को वोट देने का काम किया है. 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किसी के लिए काम नहीं किया. बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है वहां से बदलाव शुरू होगा और घाटशिला में भी कोई परेशानी नहीं है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है. विभिन्न मीडिया एजेंसी के द्वारा जो दिया जाता है इतिहास गवाह है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है. पिछली बार ही साढे तीन सौ सीट एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव मेंदिया गया था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ. झारखंड के लिए भी एग्जिट पोल कुछ और दिखाया जा रहा था. जनता का हमें साथ मिला. जो संकेत हैं जो रुझान है उसके मुताबिक बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी और घाटशिला में भी हम जीतेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट- धीरज ठाकुर

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में एग्जिट पोल बनाम! बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने किया जीत का दावा
Jharkhand Foundation Day
झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा का भव्य प्लान
Tejashwi Yadav
एग्जिट पोल्स पर तेजस्वी का बड़ा प्रहार, अभिनेता धर्मेंद्र के सहारे मीडिया पर कसा तंज
bihar chunav 2025
महुआ में वापसी तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किल! एग्जिट पोल में जीत रहा ये कैंडिडेट
Bihar Chunav 2025 Exit Poll
'अप्पू और पप्पू में से एक विदेश जाएगा और...', एग्जिट पोल के नतीजों पर डिप्टी CM
nitis kumar
नतीजों से पहले CM नीतीश ने दिया भाईचारे का संदेश, मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारा पहुंचे
Bihar Chunav Result 2025
Bihar Result: इस बार CM बन भी गए तब भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार
Bihar Chunav 2025 Exit Poll
'हर सर्वे की यही पुकार, आ रही...', एग्जिट पोल में NDA की बल्ले-बल्ले पर सम्राट चौधरी
Bihar Liquor Scandal
खुलेआम बिक रही मौत! समस्तीपुर में जहरीली दारू से फिर एक इंसान ने गवांई जान
Premchandra Jha
कनाडा में अधिवक्ता प्रेमचंद्र झा ने बढ़ाया बिहार का गौरव,मिला 'ब्राह्मण भूषण' सम्मान