बिहार चुनाव में एग्जिट पोल बनाम! बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने किया जीत का दावा, अब किसके हाथ आएगी सत्ता?

Bihar Chunav 2025: प्रतुल शाहदेव जोकि बीजेपी नेता हैं उन्होंने बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और यह बंपर वोटिंग प्रो इनकमबंसी के लिए है. बिहार की सरकार ने केंद्र के नेतृत्व में एक नई गाथा लिखी है और लोग जंगल राज की तरफ लौटना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से यह स्पष्ट था कि हम बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले हैं. घाटशिला उपचुनाव में भी अच्छी वोटिंग हुई है. अमूमन उपचुनाव में वोटिंग कम होती है लेकिन हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ यह वोटिंग हुई. हेमंत सोरेन का हमारे कैंडिडेट को बेल कॉहना भी आदिवासी अस्मिता को ललकारने जैसा ही था.

राकेश सिन्हा जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के दावे कई बार गलत साबित होते हैं. हम इसे एग्जिट पोल नहीं मैनेज पोल का सकते हैं, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से बदलाव के लिए तैयार है. बिहार की जनता ने झोली भरकर महागठबंधन को वोट देने का काम किया है. 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किसी के लिए काम नहीं किया. बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है वहां से बदलाव शुरू होगा और घाटशिला में भी कोई परेशानी नहीं है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है. विभिन्न मीडिया एजेंसी के द्वारा जो दिया जाता है इतिहास गवाह है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है. पिछली बार ही साढे तीन सौ सीट एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव मेंदिया गया था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ. झारखंड के लिए भी एग्जिट पोल कुछ और दिखाया जा रहा था. जनता का हमें साथ मिला. जो संकेत हैं जो रुझान है उसके मुताबिक बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी और घाटशिला में भी हम जीतेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट- धीरज ठाकुर