Bihar Chunav First Phase Polling: पहले चरण में इस सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, यहां महज 5 प्रत्याशियों में टक्कर

Bihar First Phase Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों का अखाड़ा सज चुका है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस महामुकाबले की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है. बता दें कि पहले चरण के लिए दाखिल किए गए 315 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध पाए गए, जिसके चलते उनके पर्चे खारिज हो गए. इसके अलावा 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए. इस तरह से अब पहले फेज की 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार अब मैदान में बचे हैं. आगामी 06 नवंबर को जनता इनके भविष्य का फैसला करेगी और 14 नवंबर को परिणाम भी सामने आ जाएगी.

सबसे ज्यादा और सबसे कम उम्मीदवार

नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. इन दोनों सीटों पर 20-20 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं सबसे कम उम्मीदवार पहले चरण की तीन सीटों पर हैं. भोरे, अलौली और परबत्ता सीट पर 5-5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. उधर राजधानी पटना की 14 सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें से पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है

बता दें कि इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज त्रिकोणीय बना रही है. इसके अलावा कई सीटों पर तेज प्रताप यादव ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. मायावती की पार्टी बसपा के उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश की कई सीटों पर महागठबंधन के अंदर ही मुकाबला देखने को मिल रहा है. सियासी जानकारों के मुताबिक, पहले चरण से तय हो जाएगा कि किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा.

आरजेडी-जेडीयू में होगा मुख्य मुकाबला

पहले चरण में आरजेडी और जेडीयू की सर्वाधिक सीटें दांव पर लगी हैं. महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो एनडीए की ओर से जेडीयू ने पहले फेज में 75 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. एनडीए में जेडीयू के बाद बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के दो और जीतनराम मांझी की HAM का एक कैंडिडेट मैदान में है. इसी तरह से महागठबंधन में राजद के बाद कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसके बाद सीपीआई-माले 14, वीआईपी और सीपीआई 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. सीपीएम के 3 और आइपी गुप्ता की IIP के 2 उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

