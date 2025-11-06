Advertisement
Bihar Chunav First Phase Polling: दानापुर में दो बूथों पर EVM खराब, तेजस्वी की विधानसभा सीट राघोपुर में भी मतदान रुका

Bihar Chunav First Phase Polling:

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:10 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Chunav First Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण आज (गुरुवार, 06 नवंबर) वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज EVM में बंद हो जाएगी. इस चरण में मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से कुल 45 हजार 341 बूथों का निर्माण किया गया है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पैरा मिलिट्री जवानों को लगाया गया है. पहले चरण की वोटिंग के दौरान दानापुर और राघोपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां EVM खराब होने से मतदान प्रक्रिया रुक गई है. जानकारी के मुताबिक, दानापुर में दो बूथों पर EVM खराब हो गई है, जिसके कारण से मतदान रुका हुआ है. वहीं तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर से भी EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है.

खबर अपडेट हो रही है...

