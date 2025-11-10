Advertisement
एक दिन में दो मुख्यमंत्री से लेकर ₹5000 वाले प्रत्याशी तक; बिहार चुनाव के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स!

Bihar Election Interesting Facts: बिहार की राजनीति हमेशा रोचक और अनोखी रही है, जहां हर चुनाव इतिहास रचता है. 8 बार मुख्यमंत्री, बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे तथ्य इसे देश की सबसे दिलचस्प राजनीति बनाते हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:32 PM IST

एक दिन में दो मुख्यमंत्री से लेकर ₹5000 वाले प्रत्याशी तक; बिहार चुनाव के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स!

Bihar Election Interesting Facts: बिहार की राजनीति हमेशा से देशभर में चर्चा का विषय रही है. यहां के चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कहानियों का संगम भी हैं. बिहार चुनाव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो इसे बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती हैं. 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए, तब बिहार में भी पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था. उस समय विधानसभा में कुल 331 सीटें थीं. आज हम आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी बताएंगे. 

8 बार मुख्यमंत्री
बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने लगातार 14 साल तक (1946 से 1961) पद संभाला था. वहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक आठ बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

बूथ कैप्चरिंग
बिहार की राजनीति में "बूथ कैप्चरिंग" शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले यहीं हुआ था. कहा जाता है कि 1957 के चुनाव में यह शब्द पहली बार सुना गया और इसके बाद यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत
यहां की एक और खासियत यह है कि महिला मतदाता अब पुरुषों से ज्यादा वोट डालती हैं. पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

एक दिन में दो मुख्यमंत्री
कभी-कभी बिहार की राजनीति में इतने उलटफेर हुए हैं कि एक दिन में दो-दो मुख्यमंत्री तक शपथ ले चुके हैं. 1968 में ऐसी ही अनोखी घटना हुई थी, जो आज भी चर्चा में रहती है.

5000 रुपये वाला प्रत्याशी 
हर चुनाव में संपत्ति का अंतर भी देखने लायक होता है. कोई प्रत्याशी करोड़ों की संपत्ति वाला होता है, तो कोई ऐसा भी होता है जिसकी संपत्ति कुछ हजार रुपये ही बताई जाती है. 2020 के चुनाव में एक प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति मात्र ₹ बताई थी.

M-Y फैक्टर
M-Y फैक्टर यानी मुस्लिम-यादव गठजोड़ बिहार चुनावों का अहम हिस्सा रहा है. यही फैक्टर कई बार चुनावी समीकरण बदल देता है.

70 प्रतिशत से अधिक मतदान
मतदान की बात करें तो सीवान और मधुबनी जैसे जिलों में हर बार वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहता है, जहां 70 प्रतिशत से अधिक लोग मतदान करते हैं.

