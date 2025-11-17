RJD की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव चुने गए विधायक दल के नेता, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी रहे मौजूद

mahagathbandhan bihar election: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में शामिल मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सोमवार को समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव में मिली हार की समीक्षा की गई और यह माना गया कि पार्टी लोगों तक अपनी बातों को सही ढंग से पहुंचाने में असफल रही. बैठक के बाद राजद नेता संजीव कुमार ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि इस मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया और सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया.

संजीव कुमार ने कहा कि यह परिणाम नहीं होना था. बिना किसी गड़बड़ी के ऐसा परिणाम नहीं आ सकता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने को लेकर भी योजना बनाई जा रही है. बैठक में फिर से संगठन के लिए जुटने का और संगठन को फिर से मजबूत करने का दिशा-निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाला परिणाम है.

इधर, राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी हुई है. बैठक में इसे लेकर समीक्षा की गई. लोकतंत्र व्यापार नहीं हो सकता है. किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था कि पार्टी की ऐसी हालत होगी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया. इस बैठक में राजद के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बैठक में विजयी और हारे उम्मीदवार उपस्थित रहे. बैठक में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. राजद को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को छह सीटें मिली हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं। इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी और माकपा को एक-एक सीट मिली है. विकासशील इंसान पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है.