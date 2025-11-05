Bihar Election News Live Updates: कैमूर में PK ने जनसभा को किया संबोधित, बोले भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को जड़ से काटने की जरूरत

Bihar Assembly Election 2025 Live Updates: कैमूर की जनता ने किया प्रशांत किशोर का स्वागत

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार (4 नवंबर) शाम चुनाव प्रचार थम गया. अब सभी राजनीतिक दल मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों में जुट गए हैं. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इस चरण में कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता करेंगे.

इसी बीच बिहार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कैमूर के मोहनिया में स्थित चांदनी चौक पर नजर आए. उनका वहां पर बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने उस सभा में कहा कि जनता को अपने भविष्य की जिम्मेदारी को काफी समझदारी से उठाना चाहिए. विधानसभा में केवल ईमानदार और उसके दर्जे के लिए सक्षम प्रत्याशी को ही में भेजना चाहिए. प्रशांत किशोर ने उस सभा में स्पष्ट कहा कि वे स्वयं नेता बनने का दावा नहीं करते है लेकिन एक नया विकल्प जनसुराज को अवश्य पेश कर रहे हैं. इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की जड़ से ही काटना है.

