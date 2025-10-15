बिहार चुनाव में नामांकन की प्रकिया तेज, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है. इस बीच जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन पर्चा दाखिल किया.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं. नामांकन भरने से पहले विजय सिन्हा जगत माता मां बाला त्रिपुरसुंदरी एवं जगत पिता बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए.

उधर, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया. उनके साथ राजद के अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उपस्थित रहीं. इससे पहले, तेजस्वी राघोपुर से एक जुलूस के साथ हाजीपुर समाहरणालय पहुंचे और सदर एसडीओ रामबाबू बैठा के समक्ष नामांकन दाखिल किया. इसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन को जिताने की अपील की गई.

हालांकि, अब तक इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड), (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है.

इनपुट: आईएएनएस

