Bihar Election: ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए पीएम मोदी, उनके मिशन मगध का मर्म समझिए
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892357
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Election: ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए पीएम मोदी, उनके मिशन मगध का मर्म समझिए

Bihar Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गया में चुनावी सभा कर हजारों करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का ऐलान किया. विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. मगध क्षेत्र, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले शामिल हैं, बिहार की सियासत में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है.

Written By  Aditya Pujan|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:37 PM IST

Trending Photos

मगध पर टिकी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी
मगध पर टिकी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी

Bihar Politics: शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी में थे. उन्होंने वहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया. बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही मोदी के लगातार दौरों से ये तो स्पष्ट है कि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की यात्रा ने एनडीए को परेशानी में डाल दिया है. मोदी ने अपनी सभा के लिए मगध क्षेत्र के गयाजी को क्यों चुना, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं. साल 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव का समय था. लालू प्रसाद यादव हर हाल में जीतना चाहते थे. वे तब बक्से से जिन्न निकलने का दावा करते थे. लालू अपने चुनावी तिकड़मों के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी जीत की राह में विपक्षी पार्टियों से ज्यादा टीएन शेषन रुकावट बन रहे थे. यही वो दौर था जब शेषन ने कहा था कि वे नाश्ते में राजनेताओं को खाते हैं. इसका जवाब लालू ने अपनी चिरपरिचित गंवई शैली में कुछ इस तरह दिया था- ऊ शेषनवा जानता नै है. उसको भैंस पर बिठाकर गंगाजी में हेला देंगे. तब चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने की शेषन की तमाम कोशिशों के बीच भी लालू का विजय रथ नहीं रुका था. इसकी सबसे बड़ी वजह बिहार का मगध और सारण क्षेत्र था.

मगध पर बीजेपी की निगाहें
तभी से ये दोनों इलाके आरजेडी का मजबूत गढ़ बने हुए हैं. नीतीश कुमार ने कुछ समय के लिए इसमें सेंध लगाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए. हालांकि, 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध क्षेत्र में नीतीश की पार्टी जेडीयू का सूपड़ा साफ हो गया था. बीजेपी भी 3 सीटें ही जीत पाई थी. सच्चाई ये है कि मगध क्षेत्र ही बिहार का मुख्यमंत्री तय करता है. कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी की निगाहें भी इस क्षेत्र पर टिकी हैं. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देना इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है.

2020 में मगध में जेडीयू का सफाया
मगध को गुरु चाणक्य की धरती माना जाता है. वही चाणक्य जिसने नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाई थी. तब चाणक्य ने मगध का शासक चुना था. अब मगध बिहार का शासक चुनता है. गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले मगध क्षेत्र में आते हैं. इन 5 जिलों को मिलाकर 26 विधानसभा सीटें हैं. 2020 के चुनाव में इनमें से 20 सीटें महागठबंधन ने जीती थीं. एनडीए को बमुश्किल 6 सीटें मिल पाई थीं. इस क्षेत्र के तीन जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था. जेडीयू का तो पूरे मगध क्षेत्र से सफाया हो गया था. इससे पहले 2015 में भी एनडीए को 5 सीटें ही मिली थी. 2015 में जेडीयू भी महागठबंधन के साथ था. पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र की तीन में से दो सीटें आरजेडी ने जीती थीं.

'नीतीश के बाद' पर बीजेपी की नजर
इससे पहले 2010 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे. तब नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ने मगध क्षेत्र में महागठबंधन का सफाया कर दिया था. स्पष्ट है कि मगध का इलाका बीजेपी की कमजोर नस रहा है. पार्टी खुद भी इसे समझती है. जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ गठबंधन इसी सोच का नतीजा है. मांझी का सबसे ज्यादा प्रभाव मगध क्षेत्र में ही है. 2025 का बिहार चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश का सियासी करियर अब अंत की ओर है. बीजेपी अपने दम पर बिहार की सत्ता हासिल करने का इरादा कर चुकी है. इसकी शुरुआत के लिए यह चुनाव शायद सबसे मुफीद समय है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दिए इतने हजार करोड़, देखें डिटेल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politicsPM Modibihar chunav 2025

Trending news

Bihar SIR
Bihar SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , सभी पार्टियों से मांगा जवाब
Dinesh Lal Yadav
'मारी चौका पे चौका' में देखिए निरहुआ और अक्षरा सिंह की लेट नाइट केमिस्ट्री!
Karakat Vidhan Sabha Seat
Karakat Chunav: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर
pm modi bihar
PM मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दिए इतने हजार करोड़, देखें डिटेल
Kaimur News
कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Supreme Court
Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Vibha Devi
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
Chirag Paswan
बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रहे है राजद, चिराग का तेजस्वी पर बड़ा वार
RJD
पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल
PM Modi Gayaji Rally
'बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं...', डेमोग्रॉफी पर PM ने विपक्ष को घेरा
;