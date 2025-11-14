Advertisement
विरासत की हार: 5वें राउंड तक पीछे रहे तेजस्वी तो तेज प्रताप छठे राउंड तक 5,000 वोट भी नहीं पा सके

Lalu Yadav & Sons: अभी तक के रुझानों में राजद अध्यक्ष लालू यादव के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. उनके दोनों बेटे चुनावी समर में पिछड़ रहे हैं. राघोपुर सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव पांच राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव से पीछे चल रहे थे. अभी भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है. वहीं महुआ सीट से JJD के निशान पर चुनावी मैदान में उतरे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:39 PM IST

लालू यादव और उनके दोनों बेटे
लालू यादव और उनके दोनों बेटे

Bihar Chuanv Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है. एनडीए में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही सबसे बड़ी पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी रही राजद इस बार तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है. अभी तक के रुझानों में राजद अध्यक्ष लालू यादव के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के दावेदार और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट से पांचवें राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव से पीछे चल रहे थे. अभी भी मुकाबला काफी संघर्ष भरा देखने को मिल रहा है. वहीं महुआ सीट से जेजेडी के निशान पर चुनावी मैदान में उतरे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं.

खबर अपडेट हो रही है...

