Bihar Chuanv Result 2025: कहां चूक गए तेजस्वी यादव, क्या इन पांच कारणों से हुई शर्मनाक हार?

Tejaswi Yadav Bihar Result 2025: एनडीए में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही सबसे बड़ी पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी रही राजद इस बार तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है. इतना ही नहीं महागठबंधन की ओर से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं.
Bihar Chuanv Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है. एनडीए में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही सबसे बड़ी पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी रही राजद इस बार तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है. इतना ही नहीं महागठबंधन की ओर से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव के लिए और भी बुरी खबर है. अभी तक के रुझानों में लालू यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं. राघोपुर में बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव ने तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ दिया है. वहीं महुआ सीट पर अपनी नई-नवेली पार्टी जेजेडी के निशान पर चुनावी ताल ठोंक रहे तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं. अगर रुझान ही नतीजों में तब्दील हो गए तो तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी दिखाई नहीं देंगे. आइए जानते हैं कि वो 5 कौन से बड़े कारण हैं, जिससे उनको इस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है.
