बिहार चुनाव का सबक: किसी को बीमार मत बताओ, खुद की तबीयत नासाज कर बैठोगे

Bihar CHunav results 2025: नीतीश कुमार का मजाक उड़ाने का फल तेजस्वी यादव को मिलता दिख रहा है. 2020 की तुलना में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तीन गुना कम सीटें लाता दिख रहा है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:39 PM IST

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव (File Photo)
Bihar Chunav 2025: मानव जीवन में कुछ एथिक्स बिना बताए फॉलो किए जाते हैं. जैसे किसी से सैलरी न पूछना, लड़कियों या महिलाओं से उनकी उम्र न पूछना. ऐसे ही वसूलों में शामिल है, किसी की बीमारी का उपहास या मजाक न उड़ाना. यह कही पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन बिन बताए नियमों में से एक हैं. बिहार में तेजस्वी यादव यही गलती कर बैठे और खुद की 'तबीयत' नासाज कर बैठे. बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले से राजद नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बीमार बताना शुरू कर दिया था. लगभग रोजाना या तो बाइट देकर या फिर ट्वीट कर नीतीश कुमार को बीमार बताना तेजस्वी यादव का एक तरह से रुटीन बन गया था. वे नीतीश कुमार को थके हुए, बीमार और उम्रदराज चाचा बताते रहे और नीतीश कुमार उनके पांव के नीचे से राजनीतिक जमीन उड़ा ले जाने में सफल रहे. 

तेजस्वी यादव यह भूल गए कि किसी का मजाक उड़ाने से वे सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं. वे नीतीश कुमार को भले ही चाचा कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन उसमें एक व्यंग्य होता है और अगली ही लाइन में वे बीमार कहकर संबोधित करते हैं. नीतीश कुमार की गलती तो यही है कि वे तेजस्वी यादव से उम्रदराज हैं. अब उम्रदराज होना कोई गलती तो है नहीं. हां, तेजस्वी यादव इसे गलती समझते हैं तो ये उनकी दिक्कत है. 

यही बात उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर लागू होती है. लालू प्रसाद यादव का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब तो किसी ने उन्हें बीमार या बीमारू नहीं कहा था. सभी नेताओं ने संवेदना जताई थी. सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनी प्रतिद्वंद्वी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने किडनी डोनेट की थी, के जज्बे को सलाम किया था और बिहार की बहादुर बेटी करार दिया था. 

दूसरी ओर, तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से आमने सामने होने के कारण आए दिन बल्कि रोजाना और दिन में जाने कितनी बार नीतीश कुमार को बीमार और थके हुए करार देते हैं. यह एक राजनेता के तौर पर उन्हें शोभा नहीं देता है. तेजस्वी यादव शायद भूल गए थे कि जब किसी को हम बीमार बताते हैं तो सामने वाले के प्रति दूसरे पक्ष में सहानुभूति की तीव्र लहर पैदा होती है. यही सहानुभूति की लहर तेजस्वी यादव को ले डूबी और आज बिहार की राजनीति में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है.

तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के चलने का, बोलने का, शासन करने की शैली का, हाल के दिनों में मंचों पर उनकी हरकतों का मजाक उड़ाते नजर आते थे. आज 14 नवंबर, 2025 को किस्मत ने उनका मजाक उड़ा दिया है. पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई आदि का नारा देने वाले तेजस्वी यादव का भी अब मजाक बनेगा. उनके संबोधनों पर मीम बनेंगे और सोशल मीडिया पर वे ट्रोल भी हो सकते हैं. तब उनको नीतीश कुमार को बीमार कहने और उनका उपहास उड़ाने का अहसास होगा और महसूस होगा कि जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है.

bihar chunav 2025

