Bihar Chunav Result 2025: महागठबंधन सरकार बनने का मुकेश सहनी का दावा खोखला साबित हुआ है. साथ ही बिहार का डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब महज ख्वाब ही रह गया और एग्जिट पोल के बाद अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, मल्लाह का बेटा नहीं बनेगा डिप्टी सीएम! जी हां, ये हम नहीं कह रहे. ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ नजर आ रहा है. जिसमें एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और महागठबंधन को फिर से विपक्ष में बैठना होगा. खैर, चलिए हम जानते हैं कि आखिर मुकेश सहनी ने क्या ऐसा कहा था कि जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

दरअसल, बिहार चुनाव के रुझानों और नतीजों पर नजर डालें तो यहां हालात ऐसे हो गए हैं कि सन ऑफ मल्लाह पूरी तरह से साफ हो गए हैं. महागठबंधन सीटों की हाफ सेंचुरी भी लगाता नहीं नजर रहा है. अब जब वीआईपी की एक भी सीट आ रही है तो फिर कैसे मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम बनने का दावा कर रहे थे!

बता दें कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी (VIP) शामिल है. वहीं, महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया था. मुकेश सहनी अपनी हर सभा में कहते थे कि 'मल्लाह का बेटा' बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा. इसकी बानगी एग्जिट पोल्स में ही दिख गई थी.

ध्यान दें कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग खत्म होने के बाद कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल्स जारी किया गया था. एग्जिट पोल्स में एनडीए (NDA) की वापसी के संकेत मिल रहे थे. 11 नवंबर, 2025 दिन मंगलवार को कई एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल्स के अनुसार, राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिख रही थी, जो सही साबित हुई.

