वैशाली में स्ट्रांग रूम का CCTV बंद! राजद ने लगाया EVM से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, जांच के आदेश जारी

Bihar chunav 2025: यह वीडियो सामने आने के बाद से ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि वैशाली जिले की आठ विधानसभा सीटों के मतों की गिनती के लिए दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. इन्हीं में से एक आर.एन. कॉलेज मतगणना केंद्र है, जहां ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई हैं.

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने स्ट्रांग रूम के बाहर से आने-जाने वाली गाड़ियों पर भी सवाल उठाए हैं. उसने दावा किया है कि मतगणना केंद्र पर बिना रोक-टोक के गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. इसी आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे को जानबूझकर बंद किया गया है ताकि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सके.

राजद ने प्रशासन से सवाल पूछा है कि जब स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे निगरानी की बात कही जाती है, तो फिर सीसीटीवी कैमरा बंद कैसे हो गया? पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले की तत्काल जांच की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

महनार विधानसभा सीट से इस बार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं, जिनका मुकाबला राजद प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र सिंह से है. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में भी हलचल मच गई है.

वैशाली के एसडीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. अगर सीसीटीवी कैमरे के बंद रहने की बात सही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि वैशाली जिले में पहले चरण का मतदान पहले ही पूरा हो चुका है और मतगणना 14 नवंबर को होने वाली है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!