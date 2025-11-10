Advertisement
RJD के स्लीपर सेल कर रहे हैं हमला! विजय सिन्हा ने कहा, जब तक सांस है, गुंडाराज के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी

attack on Vijay Sinha: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय में अपने ऊपर हुए हमले को RJD की साजिश बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के गुंडे स्लीपर सेल बनाकर चुनावी माहौल में अराजकता फैला रहे हैं.

attack on Vijay Sinha: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी माहौल और गरमाता जा रहा है. रविवार को उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए RJD पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन पर और NDA नेताओं पर हो रहे हमले कोई सामान्य घटना नहीं हैं, बल्कि राजद के स्लीपर सेल की सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं.

विजय सिन्हा ने कहा कि पहले चरण में जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और दूसरे चरण में भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता अब जागरूक है. लोग अराजकता और गुंडाराज नहीं, विकास और सम्मान की राजनीति चाहते हैं."

हमले की साजिश रची गई थी
लखीसराय के सीधाव क्षेत्र में हाल ही में उन पर पत्थर, गोबर और चप्पल फेंके जाने की घटना को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि यह सब पहले से तय योजना के तहत हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि "राजद समर्थित गुंडे माहौल को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि हमला था."

यादव समुदाय पर बयान
तेजस्वी यादव के समर्थन में यादव वोटरों के झुकाव पर पूछे गए सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि "यादव समाज में 90% लोग ईमानदार और विकास चाहने वाले हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं. यही लोग चुनाव में जातीय गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "राजद के नेताओं ने कभी भी ईमानदार और मेहनती यादवों को आगे नहीं बढ़ने दिया था. जो भी समाज में शांति चाहता है, उसे यह लोग निशाना बनाते हैं."

हर जगह अराजकता फैलाने की कोशिश
विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ लखीसराय ही नहीं, बल्कि नालंदा, सिवान, गोपालगंज और टेकरी में भी एनडीए नेताओं पर हमले हुए हैं. उन्होंने इसे एक प्लानिंग के तहत खेला गया खेल बताया है. उनका कहना है कि "राजद के लोग हर जिले में अराजकता का माहौल बनाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं."

कार्रवाई की मांग
उपमुख्यमंत्री ने प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर चल रहे प्रायोजित एजेंडा की जांच हो और हिंसा फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री तक को गालियां दी जा रही हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता रोकने के लिए एक्शन जरूरी है."

 

