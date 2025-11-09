Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994751
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

VVPAT पर्ची विवाद से गरमाई सियासत, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने उठाए बड़े सवाल; वोट चोरी का चल रहा खेल?

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के बीच वीवीपैट (VVPAT) की पर्ची मिलने के कारण सियासी गलियारों में हलचल मची है. इस मामले पर अब विपक्षी नेता एनडीए सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल उठा रहे हैं.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:15 PM IST

Trending Photos

VVPAT पर्ची विवाद से गरमाई सियासत, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने उठाए बड़े सवाल; वोट चोरी का चल रहा खेल?

Bihar Chunav 2025: वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, आखिर चुनाव में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि “अगर वीवीपैट की पर्चियां बाहर आ रही हैं तो मामला गंभीर है. आयोग को बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ है. 

उन्होंने आगे कहा कि “विजय चौधरी जी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं. अगर किसी इलाके में 10,000 रुपए बांटने की बात सामने आई है, तो यह जांच का विषय है. पूरे बिहार में हमने कहा था कि एनडीए वोट चोरी कर रही है. हमने लोगों को जागरूक किया, लेकिन फिर भी देखिए कि जनता का जनादेश कैसे चोरी किया जा रहा है और सत्ता हासिल की जा रही है.”

मुकेश सहनी ने जनता से अपील की कि अगर लोकतंत्र पर भरोसा है तो लोगों को उन ताकतों के खिलाफ वोट देना चाहिए जो गलत कर रही हैं. उन्होंने कहा कि “अगर किसी को राजतंत्र चाहिए तो वे एनडीए को वोट दें, लेकिन अगर लोकतंत्र चाहिए तो महागठबंधन का साथ दें.”

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि “डबल इंजन की बीमार और बेकार सरकार” चल रही है.

कन्हैया कुमार ने कहा कि “दोनों इंजन अलग-अलग दिशाओं में चल रहे हैं, इसलिए बिहार का विकास रुक गया है. अब यह दोनों इंजन धुआं दे रहे हैं. जो भी फर्जी पर्ची सीसीटीवी का खेल और स्ट्रांग रूम में हो रही गड़बड़ियां हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगी.”

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का यह आखिरी दिन है. यह किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है. बिहार की जनता अब जाग चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखने वाला है. कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि “बिहार में बदलाव का वक्त आ गया है, जनता अब ठगी और झूठे वादों से तंग आआ चुकी है.”

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
1952 से अब तक नहीं हुआ इतना मतदान, 5 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' ने बढ़ाई सियासी गर्मी
tejashwi yadav birthday
कार्यकर्ताओं ने राजद नेता को किया बर्थडे विश, तेजस्वी यादव ने कहा- सभी लोगों का आभार
Bihar Crime News
बेतिया का दारूबाज दारोगा! नशे में की ऐसी हरकत कि ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: JDU प्रत्याशी लेशी सिंह ने लगाया पप्पू यादव पर गंभीर आरोप
bihar chunav 2025
'कोई उपलब्धि नहीं रही, बिहार के लिए क्या किया है', पीएम मोदी पर संजय यादव का पलटवार
bihar chunav 2025
सुगौली सीट पर बम फोड़ गए तेज प्रताप यादव! पार्टी प्रत्याशी को दिखाया बाहर का रास्ता
Bihar Crime News
रेड लाइट एरिया में 12 साल की बच्ची को बेचने की कोशिश, भीड़ ने दलाल को पकड़कर पीटा
Ranchi News
रांची में आवारा कुत्तों का आतंक, हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे सदर अस्पताल
Bihar Crime News
CM नीतीश के शहर में नर्स पर एसिड अटैक से हड़कंप! पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: क्या रवि किशन के सहारे NDA ज्वाइन करेंगे तेज प्रताप यादव?