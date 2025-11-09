VVPAT पर्ची विवाद से गरमाई सियासत, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने उठाए बड़े सवाल; वोट चोरी का चल रहा खेल?

Bihar Chunav 2025: वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, आखिर चुनाव में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि “अगर वीवीपैट की पर्चियां बाहर आ रही हैं तो मामला गंभीर है. आयोग को बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि “विजय चौधरी जी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं. अगर किसी इलाके में 10,000 रुपए बांटने की बात सामने आई है, तो यह जांच का विषय है. पूरे बिहार में हमने कहा था कि एनडीए वोट चोरी कर रही है. हमने लोगों को जागरूक किया, लेकिन फिर भी देखिए कि जनता का जनादेश कैसे चोरी किया जा रहा है और सत्ता हासिल की जा रही है.”

मुकेश सहनी ने जनता से अपील की कि अगर लोकतंत्र पर भरोसा है तो लोगों को उन ताकतों के खिलाफ वोट देना चाहिए जो गलत कर रही हैं. उन्होंने कहा कि “अगर किसी को राजतंत्र चाहिए तो वे एनडीए को वोट दें, लेकिन अगर लोकतंत्र चाहिए तो महागठबंधन का साथ दें.”

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि “डबल इंजन की बीमार और बेकार सरकार” चल रही है.

कन्हैया कुमार ने कहा कि “दोनों इंजन अलग-अलग दिशाओं में चल रहे हैं, इसलिए बिहार का विकास रुक गया है. अब यह दोनों इंजन धुआं दे रहे हैं. जो भी फर्जी पर्ची सीसीटीवी का खेल और स्ट्रांग रूम में हो रही गड़बड़ियां हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगी.”

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का यह आखिरी दिन है. यह किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है. बिहार की जनता अब जाग चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिखने वाला है. कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि “बिहार में बदलाव का वक्त आ गया है, जनता अब ठगी और झूठे वादों से तंग आआ चुकी है.”

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!