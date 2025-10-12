Advertisement
Bihar Chunav 2025: भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक में क्या हुआ फाइनल ? संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आया

नई दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों पर चर्चा पूरी हो गई. पार्टी ने तय किया है कि इस बार टिकटों में बड़े बदलाव नहीं होंगे. लगभग 80% पुराने उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाएगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:01 PM IST

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

BJP Central Committee Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा को लेकर नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई. देर रात तक चली इस बैठक में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस बार पार्टी में बड़े पैमाने पर टिकट कटौती नहीं होगी. बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि सरकार और विधायकों के खिलाफ कोई खास एंटी-इनकंबेंसी नहीं है, इसलिए मौजूदा विधायकों को ही दोबारा मौका दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि करीब 20% सीटों पर ही बदलाव किया जाएगा, जबकि बाकी सीटों पर पुराने उम्मीदवार ही मैदान में रहेंगे.

बीजेपी ने इस बार सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरण को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. हर क्षेत्र में जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है, उस वर्ग को टिकट में तरजीह दी जाएगी. साथ ही पार्टी 4-5 नए युवा चेहरों को भी मैदान में उतारने की तैयारी में है. ये ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर है, उनका टिकट कट सकता है.
उम्र का भी ध्यान रखा जा रहा है. 70 साल से ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को तभी मौका मिलेगा जब वे सीट पर अजेय माने जाते हों.

बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार
सूत्रों के अनुसार, कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं. इनमें पारू से अशोक कुमार सिंह, बड़ौली से रामप्रवेश राय, गोपालगंज से कुसुम देवी, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, और रोसड़ा से वीरेंद्र पासवान शामिल हैं. इसी तरह बेगूसराय से कुंदन सिंह, कटोरिया से निक्की हेंब्रम, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, बिस्फी से हरी भूषण ठाकुर, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और खजौली से अरुण शंकर जैसे नाम भी संभावित सूची में हैं. उत्तर बिहार की कुछ सीटों पर भी पुराने चेहरों को दोहराने का मूड है, जबकि सहरसा, दरभंगा, सिवान और कटिहार जैसी सीटों पर पार्टी नए समीकरण बनाना चाहती है.

एनडीए के फाइनल सीट शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक इस बार बीजेपी 110 की जगह 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के पास फिलहाल 80 विधायक हैं. संगठन ने उनके प्रदर्शन और जनता के बीच लोकप्रियता का मूल्यांकन शुरू कर दिया है. जिनका प्रदर्शन संतोषजनक है, उन्हें दोबारा टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है. बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार नए चेहरों की संख्या सीमित रहेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में पहले ही कई बदलाव किए जा चुके हैं.

2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थीं, जो उपचुनावों और दल-बदल के बाद बढ़कर 80 तक पहुंच गईं. इससे पहले 2015 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 53 सीटों पर जीत मिली. विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन में रहकर बीजेपी को बेहतर नतीजे मिले हैं, इसलिए इस बार भी वह जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए एकजुट रणनीति अपना रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

