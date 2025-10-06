Advertisement
Bihar Chunav 2025: एनडीए हो या महागठबंधन, किसकी कितनी तैयारी? चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले का गणित समझिए

Bihar Chunav 2025: जनशक्ति जनता दल और बसपा को छोड़ दीजिए तो बड़े दलों या गठबंधनों में से किसी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है. दूसरी ओर, सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, जिससे चुनावी सरगर्मी काफी तेज होती दिख रही है.

भारत निर्वाचन आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा.
Bihar Chunav 2025: आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर यह ऐलान करने वाले हैं. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी. चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होने जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी कितनी पुख्ता है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है. एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक किसी भी खेमे में सीट शेयरिंग नहीं हुई है. हां, 9 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी, इतना कंफर्म है. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव के अलावा बसपा ने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. इस बार भी पहले की तरह मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने की संभावना है, लेकिन कई सीटों पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुकाबले को तिकोना बना सकती है. 

एनडीए सीट शेयरिंग कहां अटकी

वैसे तो एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं का कहना है कि गठबंधन में कोई पेंच नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बात कहां अटकी है? हालांकि कुछ चहलपहल हुई है और बात आगे बढ़ी है. एक फॉर्मूला भी निकलकर सामने आया है कि भाजपा और जेडीयू 100-100 या 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. अगर ये दोनों दल 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बाकी घटक दलों में 43 सीटें बांटनी होंगी. 43 में 25-30 सीटें लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती हैं और बाकी बची सीटों को उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा में बांट दिया जाएगा. इसमें सबसे बड़ा पेंच लोजपा रामविलास की ओर से आ रहा है. बताया जा रहा है कि लोजपा रामविलास 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहा है और वादा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वह 100 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट देगा. हालांकि यह मांग भाजपा और जेडीयू को व्यावहारिक नहीं लग रही है. लिहाजा पार्टी को एक एमएलसी या फिर एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है.

महागठबंधन में कहां फंसा है पेंच

एनडीए के घटक दलों के नेताओं की तरह महागठबंधन के घटक दलों के नेता भी एक सुर में कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और हमारी बातचीत अंतिम चरण में है. हालांकि सीट शेयरिंग अब भी यहां एक बड़ी दिक्कत है. बताया जा रहा है कि यहां सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की फरमाइश वाली सीटों को लेकर है. कांग्रेस उन सीटों की डिमांड कर रही है, जहां जीत की संभावना ज्यादा हो. पिछले चुनाव में कांग्रेस को अधिकांशत: ऐसी सीटें दी गई थीं, जहां पिछले 3 या 4 बार से एनडीए हावी हो रहा था. इस बार राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राजद पर प्रेशर बढ़ा दिया है और अब कांग्रेस अधिक सीटों पर नहीं, बल्कि जीतने वाली सीटों पर फोकस कर रही है. इसके अलावा मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं. भाकपा माले ने भी पिछले प्रदर्शन को आधार बनाते हुए इस बार 40 सीटों की डिमांड की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस बार गठबंधन में भागीदार बनाना है. इन सब वजहों से महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी हो रही है. इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी देश में नहीं हैं और उनकी हरी झंडी के बिना कांग्रेस में कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है.

जनसुराज पार्टी की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर को उसकी पहली लिस्ट आ जाएगी. अगर ऐसा होता है तो वह एनडीए और महागठबंधन से कम से कम प्रत्याशियों के ऐलान में बढ़त हासिल कर लेगी. साथ ही, जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों को बाकी दलों के प्रत्याशियों की तुलना में ज्यादा समय मिल जाएगा और वे जनसंपर्क या फिर प्रचार में अधिक समय दे पाएंगे. जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का कहना है कि जब हमारी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान होगा, तभी पता चल जाएगा कि हम दूसरे दलों से कितने अलग हैं. वैसे भी प्रशांत किशोर ने सत्ताधारी भाजपा और जेडीयू के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और तिलमिलाते हुए वे नेता उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं. बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद से बहुत बदल गई लगती है.

इक्का-दुक्का प्रत्याशियों का ऐलान कर रही एआईएमआईएम

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इक्का-दुक्का प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है. पिछली बार के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम एक्स फैक्टर साबित हुई थी और महागठबंधन के गढ़ सीमांचल के इलाके में उसके 5 विधायक जीतकर आए थे, लेकिन ओवैसी इन विधायकों को काबू में नहीं रख पाए थे और 4 विधायक राजद खेमे में चले गए थे. इस बार ओवैसी का कहना है कि 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा. मतलब इस बार ओवैसी 24 विधायकों को जिताने की अपील अपने वोटरों से कर रहे हैं. देखना यह है कि उनकी यह अपील कितना काम करती है. 

जनशक्ति जनता दल और बसपा ने भी उतारे कुछ प्रत्याशी

प्रत्याशियों को उतारने में सबसे अधिक बाजी मारी है जनशक्ति जनता दल ने. हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि तेज प्रताप यादव के नेतृत्व वाले जनशक्ति जनता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन पार्टी बनाने से पहले ही तेज प्रताप यादव प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर चुके थे. खुद तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा, बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया हुआ है. पिछले दिनों बसपा नेता रामजी गौतम ने बिहार का दौरा किया था और पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान किया था.

पिछले विधानसभा चुनाव में क्या था गणित?

2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था. उसे 75 सीटें हासिल हुई थीं. भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और उसे राजद से एक सीट कम 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जेडीयू का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे खराब रहा था और वह 43 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई थी. कांग्रेस 19 सीटों के साथ चौथे तो भाकपा माले 12 सीटों पर जीती थी. लोजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल हुई थी. मुकेश सहनी की पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में 3 विधायक भाजपा के होकर रह गए थे. ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार सभी को चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उनके 4 विधायक राजद में चले गए थे. राजद खेमे के 3 विधायक जेडीयू खेमे में आ गए थे. कुछ दिन पहले ही एक विधायक डॉ. संजीव राजद में शामिल हो चुके हैं.

