Bihar Encounter: तीन हाफ और दो साफ, सम्राट चौधरी की सरकार में आग उगल रहीं बिहार पुलिस की बंदूकें

Bihar Encounter: बीते 15 दिनों में बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया है. राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर 'सत्ता-पोषित गुंडों' को संरक्षण देने का आरोप लगाया और पुलिसिया कार्रवाई को चुनिंदा बताया है.
Trending Photos
Bihar Encounter: बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ पूरी तरह से खोल दिए हैं. उन्होंने हाल ही में सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और इस मीटिंग में अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम करने के निर्देश दिए थे. इस मीटिंग के बाद से बिहार पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' और 'ऑपरेशन लंगड़ा' शुरू कर रखा है. बीते 15 दिनों में बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया है. पुलिसिया कार्रवाई से साफ है कि सम्राट राज में अपराधियों को अपराध या बिहार छोड़ना पड़ेगा, वरना उन्हें दुनिया छोड़ना पड़ सकता है.
बीजेपी नेता के रिश्तेदार हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन
बिहार पुलिस ने आज (रविवार, 3 मई) सुबह-सुबह भी एक एनकाउंटर किया. इसमें बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे का हत्यारा सोनू यादव मारा गया. मृतक सोनू यादव, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेया गांव निवासी गरजू यादव का बेटा था. वह कई संगीन मामलों में वांछित था और पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की हत्या मामले में भी वह आरोपी था. इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एक अन्य अपराधी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है, उसके पास से एक कार भी बरामद की गई है. इस हत्याकांड में 2 दिन पहले ही अपराधी छोटू यादव का हॉफ एनकाउंटर हुआ था.
रामधनी यादव का हुआ था एनकाउंटर
इससे पहले भागलपुर में EO कृष्ण भूषण की हत्या मामले में सम्राट चौधरी की पुलिस ने 29 अप्रैल को इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता रामधनी यादव को एक मुठभेड़ में मार गिराया था. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और दो निरीक्षक घायल हो गए थे. बता दें कि मारा गया अपराधी रामधनी यादव एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश था और उपसभापति का पति भी था. पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की वजह से इलाके में काफी ज्यादा अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहता था.
22 अप्रैल को पटना में हाफ एनकाउंटर
पटना में एक ज्वेलर्स से लूट कांड में पुलिस ने 22 अप्रैल को दिलीप नाम के एक लुटेरे का हाफ एनकाउंटर करके धर-दबोचा था. पुलिस ने आरोपी को उसी जगह पर गोली मारी थी, जहां अपराधियों ने लूट के माल का बंटवारा किया था. इस मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि दिलीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस जब उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए गई थी, तब उसने पुलिस पर गोली चलाई थी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ये भी पढ़ें- आज से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं निशांत कुमार, यहां देखिए पूरा शेड्यूल
नवादा में 50 हजार के इनामी का एनकाउंटर
26 अप्रैल को बिहार पुलिस ने नवादा में एक मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को धर-दबोचा था. इस एनकाउंटर में भी बदमाश के पैर में गोली लगी थी. आरोपी की पहचान मूल रूप से बिहार के ही जमुई जिले के रहने वाले लछुआड़ गांव के मिटू यादव के रूप में हुई थी. आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतस बरामद हुए थे. पकड़े गए बदमाश मिंटू पर आरोप था कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अशोक कुमार की निर्मम हत्याकांड में शामिल था. मिंटू के खिलाफ कई अन्य केस भी दूसरे थानों में केस दर्ज हैं.
बिहार पुलिस की एनकाउंटर कार्रवाई पर सियासत
बिहार पुलिस की एनकाउंटर कार्रवाई पर सियासत देखने को मिल रही है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का कहर जारी है. चुन-चुनकर अपराधियों को जमींदोज किया जा रहा है. मांझी ने आगे लिखा कि कहा था न, सबका हिसाब होगा. या तो सुधर जाइए या बिहार छोड़ दीजिए. उधर इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कड़ी आपत्ति जताई है. राजद ने इसे 'सुनियोजित' और 'जाति विशेष' के खिलाफ कार्रवाई बताया है. राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर 'सत्ता-पोषित गुंडों' को संरक्षण देने का आरोप लगाया और पुलिसिया कार्रवाई को चुनिंदा बताया है.