/बिहारः परीक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित, BJP बोली- पेपर लीक रोकने के लिए हरसंभव प्रयास होंगे

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बिहार में छात्र आंदोलन के बाद सम्राट सरकार ने परीक्षा में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति हरीश कुमार की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है. यह समिति परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को अनुशंसाएं सौंपेगी. इस कमेटी के गठन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में निष्पक्ष परीक्षाएं सुनिश्चित करने और प्रश्न-पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है.
वहीं, जेडीयू नेता श्याम रजक ने बताया कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमिटी गठित करने का प्रस्ताव रखा था. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हाई कोर्ट से संपर्क किया गया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जस्टिस हरीश कुमार के नाम की सिफारिश की है. कमेटी की अध्यक्षता में परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर काम किया जाएगा. बता दें कि छात्रों की 15 सूत्रीय मांग थी, जिसमें कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां को सुधार करने की मांग की गई थी.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 1 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार को इस पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है. हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से न्यायमूर्ति हरीश कुमार के नाम का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें अध्यक्ष नोटिफाई कर दिया. विशेषज्ञों की यह समिति राज्य के प्रशासनिक और भर्ती ढांचे को नए सिरे से पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेगी.