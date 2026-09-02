/बिहारः परीक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित, BJP बोली- पेपर लीक रोकने के लिए हरसंभव प्रयास होंगे

बिहार में छात्र आंदोलन के बाद सम्राट सरकार ने परीक्षा में सुधार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति हरीश कुमार की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है. यह समिति परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके तीन महीने के अंदर राज्‍य सरकार को अनुशंसाएं सौंपेगी. इस कमेटी के गठन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में निष्पक्ष परीक्षाएं सुनिश्चित करने और प्रश्न-पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है.