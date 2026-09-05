Bihar Flood: बाढ़ के बीच CM सम्राट का मेगा प्लान, 13 जिलों में कैंप करेंगे मंत्री-सचिव

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बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शनिवार, 5 सितंबर) कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव को गंगा के किनारे वाले जिलों में दौरा करने का निर्देश दिया है. राजधानी पटना के अलावा बक्सर, भोजपुर, सारण, कटिहार और वैशाली समेत गंगा के तटवर्ती 13 जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव निगरानी का काम सौंपा है. सीएम के निर्देश पर सभी मंत्री-प्रभारी अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप का दौरा करेंगे और राहत-बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे.
बता दें कि राज्य में लगातार हो रही बारिश और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण राजधानी पटना समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. इन जिलों में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है. निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोग खुद का घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. हालात गंभीर होने के कारण मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को खुद हवाई सर्वे के जरिए जमीनी हालात, जलजमाव और फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया था. हवाई सर्वेक्षण के बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत सामग्री के वितरण, सामुदायिक रसोई के संचालन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती का आकलन किया.
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को सरकारी सहायता के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को लोगों के बीच रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में भय या अफरा-तफरी का माहौल न बने. सीएम ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से प्रभावित लोगों को लगातार भोजन उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री समय पर पहुंचे. इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया.