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Bihar Flood: बाढ़ के बीच CM सम्राट का मेगा प्लान, 13 जिलों में कैंप करेंगे मंत्री-सचिव

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (शनिवार, 5 सितंबर) कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव को गंगा के किनारे वाले जिलों में दौरा करने का निर्देश दिया है. इससे पहले समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को सरकारी सहायता के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना चाहिए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 05, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:35 PM IST
Bihar Flood: बाढ़ के बीच CM सम्राट का मेगा प्लान, 13 जिलों में कैंप करेंगे मंत्री-सचिव
Image Credit: बाढ़ के बीच CM सम्राट का मेगा प्लान, 13 जिलों में कैंप करेंगे मंत्री-सचिव (X-@SamratChoudhary)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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