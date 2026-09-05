Bihar Flood: सोन और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से उफान पर गंगा, पटना में खतरे की घंटी

विजय चौधरी ने बताया कि सोन नदी का जलस्तर अब घट रहा है, जबकि घाघरा नदी की स्थिति स्थिर है. ऐसे में उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि आज का दिन चुनौतीपूर्ण है और जल संसाधन विभाग के साथ-साथ प्रशासन तथा सभी जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है. प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार नावों की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि लोगों को आवागमन और राहत कार्यों में परेशानी न हो. विजय चौधरी ने कहा कि सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि बाढ़ की स्थिति में लोगों को कम से कम परेशानी हो और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाएं.