Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, CM नीतीश आज कर सकते हैं राहत कार्यों का निरीक्षण

Bihar Flood Update: बिहार का बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. प्रदेश में गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियां उफान पर हैं. इस बाढ़ से प्रदेश के 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, कटिहार और बेगूसराय में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. यहां सरकार की ओर से राहत-बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमों को लगाया गया है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही हैं. राहत शिविरों में लोगों के खाने-पीने और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है.

जानकारी के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार आज (मंगलवार, 12 अगस्त) भागलपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं. भागलपुर के नवगछिया में बिंदटोली गंगा तटबंध का जायजा ले सकते हैं. यहां गंगा नदी ने भारी तबाही मचाई है. सोमवार (11 अगस्त) की दोपहर एक बजे के आसपास बिंद टोली गांव को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा दो ठेकेदारों के माध्यम से लगभग बाईस करोड़ रुपये की लागत से कराए गए बोल्डर क्रेटिंग कार्य के ध्वस्त होने के बाद यह कटाव हुआ.

इस कटाव के कारण दो दर्जन से अधिक लोगों के घर गंगा में बह गए. कटाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. सीएम यहां राहत-बचाव कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं. हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री के आगमन का पक्का समय नहीं दिया गया है. वहीं फरक्का बैराज का 101 गेट खोल दिए जाने से सोमवार शाम से भागलपुर में गंगा के जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आने लगी है, इससे राहत की उम्मीद है. हालांकि, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है.

