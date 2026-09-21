बिहार बाढ़ पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, BJP-JDU का पलटवार, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल बयानवीर नेता हैं और मीडिया में बने रहते हैं. जमीन पर कहीं नजर नहीं आते हैं. बाढ़ को लेकर इतनी लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वे एक दिन भी बाढ़ पीड़ितों के बीच गए हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बड़ा दायित्व है. उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर स्थिति का जायजा लें. बिना मौके पर गए आरोप लगाना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि कोसी की त्रासदी के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. वे खुद सर्वेक्षण करने और स्थिति का जायजा लेने आए थे. उन्होंने तत्काल 1,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी. केंद्रीय टीम भेजी गई, जिसने 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया. लेकिन मनमोहन सिंह के लौटते ही सोनिया गांधी ने उन्हें डांट लगाई और 1,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए चिट्ठी आ गई. प्रेम रंजन पटेल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल बयानों तक सीमित हैं और अपने क्षेत्र राघोपुर तक नहीं जा सके हैं. एक दिन खानापूर्ति करने गए और बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में पुल पर फोटो खिंचवाकर लौट आए. अगर सरकार ने पुल नहीं बनाया होता, तो वे वहां भी नहीं जाते.