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बिहार बाढ़ पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, BJP-JDU का पलटवार, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

Bihar Politics: बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की. वहीं बीजेपी प्रवक्ता और JDU विधायक ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया.

Written ByRupendra SrivastavaEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:05 PM IST
बिहार बाढ़ पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, BJP-JDU का पलटवार, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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