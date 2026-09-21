बिहार बाढ़ पर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, BJP-JDU का पलटवार, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

राज्य चुनें
Bihar Politics: बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही प्रभावित किसानों और लोगों को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की. तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कर सकें.
तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल बयानवीर नेता हैं और मीडिया में बने रहते हैं. जमीन पर कहीं नजर नहीं आते हैं. बाढ़ को लेकर इतनी लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वे एक दिन भी बाढ़ पीड़ितों के बीच गए हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बड़ा दायित्व है. उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर स्थिति का जायजा लें. बिना मौके पर गए आरोप लगाना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि कोसी की त्रासदी के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. वे खुद सर्वेक्षण करने और स्थिति का जायजा लेने आए थे. उन्होंने तत्काल 1,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी. केंद्रीय टीम भेजी गई, जिसने 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया. लेकिन मनमोहन सिंह के लौटते ही सोनिया गांधी ने उन्हें डांट लगाई और 1,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए चिट्ठी आ गई. प्रेम रंजन पटेल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल बयानों तक सीमित हैं और अपने क्षेत्र राघोपुर तक नहीं जा सके हैं. एक दिन खानापूर्ति करने गए और बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में पुल पर फोटो खिंचवाकर लौट आए. अगर सरकार ने पुल नहीं बनाया होता, तो वे वहां भी नहीं जाते.
जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने तेजस्वी यादव के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. इसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बातें करते हैं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं है. वे नौवीं कक्षा में फेल हैं, इसलिए उन्हें पहले अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और कुछ पुस्तकें पढ़नी चाहिए. उन्हें अर्थशास्त्र और वित्तीय प्रबंधन को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में आई बाढ़ के दौरान वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन के माध्यम से लोगों को सुविधा, राहत और सुरक्षा देने का काम किया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सभी चीजों की निगरानी करते रहे. सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में लगे रहे और प्रशासनिक महकमा भी सक्रिय रहा. डीबीटी के माध्यम से 8 लाख 23 हजार बाढ़ पीड़ितों के खातों में 7-7 हजार रुपये भेजे गए. इसके अलावा राहत कैंप, कम्युनिटी किचन और नाव की व्यवस्था की गई. श्याम रजक ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही इन व्यवस्थाओं की सराहना कर सकता है. उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वे पहले ज्ञान प्राप्त करें और किताबों का अध्ययन करें.
कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बिहार में जब 2008 में बाढ़ आई थी, उस समय यूपीए सरकार ने बिहार को 1,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया था. लेकिन वर्तमान सरकार के विधायक और मंत्री केवल मदद देने का दिखावा कर रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, सामान और संसाधनों को लेकर अब भी चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है. किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा देने की आवश्यकता है. इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के कल्याण के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा.