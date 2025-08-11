Bihar Politics: कहीं मोदी किचन तो कहीं लालू रसोई..., बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश!
Bihar Politics: कहीं मोदी किचन तो कहीं लालू रसोई..., बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश!

Bihar Flood: बीजेपी की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई है तो राजद ने लालू किचन खोल रखा है. इससे कहीं राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित जनता के लिए हलवा-पूड़ी बन रहा है, तो कहीं बासमती चावल और तड़का मारकर दाल परोसी जा रही है. अच्छी बात यह है कि इससे बाढ़ पीड़ित जनता को दोनों टाइम भोजन मिल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:51 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Flood: नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की प्रमुख नदियां उफान पर हैं. गंगा, गंडक, कोसी और नारायणी सहित तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे पटना, भागलपुर और कटिहार सहित प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और लोगों को अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इस परिस्थिति में लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है. प्रदेश सरकार की ओर सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से बड़ी संख्या में लोग भूख तड़प रहे हैं. वहीं दूसरी ओर प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी साल में बीजेपी और राजद जैसे राजनीतिक दल भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. हालांकि, वे अपना प्रचार-प्रसार करना भी नहीं भूले हैं. 

बीजेपी की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई है तो राजद ने लालू किचन खोल रखा है. इससे कहीं राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित जनता के लिए हलवा-पूड़ी बन रहा है, तो कहीं बासमती चावल और तड़का मारकर दाल परोसी जा रही है. सभी जनता के लिए अपनी थैली का खजाना खोल देने को आतुर हैं.  मोदी किचेन और लालू रसोई में खाने के व्यंजन को लेकर भी कंपटीशन चल रहा है. हर कोई जनता को लुभाने के लिए बढ़िया भोजन देने का प्रयास कर रहा है. अच्छी बात यह है कि इससे बाढ़ पीड़ित जनता को दोनों टाइम भोजन मिल रहा है. 

ये भी पढ़ें- शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ से हालात बिगड़े, लोग छत पर रहने को मजबूर

दो दिनों पहले बख्तियारपुर विधायक अनिरुद्ध कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को तुरंत राहत देने के लिए लालू रसोई चलाने की घोषणा की थी. जब तक लालू रसोई चालू होती, पूर्व विधायक लल्लू मुखिया ने जनता के लिए मोदी किचन शुरू कर दी. इसके बाद बख्तियारपुर विधानसभा में एक तरफ बाढ़ पीड़ितों के लिए लालू रसोई चलने लगी, तो दूसरी तरफ मोदी किचन खुल गई. सरकारी प्रयास के नाम पर अभी सरकारी स्कूल में अस्थाई राहत शिविर तो बना दिए गए हैं, पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को नेताओं के प्रयास से थोड़ी राहत मिली है.

रिपोर्ट- चंदन राय

