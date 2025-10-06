Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2949776
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? इस सीट से टिकट दे सकती है BJP

Maithili Thakur Will Join BJP: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने रविवार (5 अक्टूबर) को मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी. पार्टी उन्हें (मैथिली ठाकुर) अलीनगर सीट से मैदान में उतारने का विचार कर रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

बीजेपी नेताओं के साथ मैथिली ठाकुर
बीजेपी नेताओं के साथ मैथिली ठाकुर

Maithili Thakur On Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग आज (सोमवार, 6 अक्टूबर) बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव आयोग की ओर से शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है. इससे पहले रविवार को पटना में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार चुनावों में लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी दी गई थी. चुनावी सरगर्मियों के बीच बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर चर्चा में आ गई हैं. मैथिली ठाकुर के राजनीतिक डेब्यू की अटकलें लगाई जा रही हैं. दरअसल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने रविवार (5 अक्टूबर) को मैथिली ठाकुर से मुलाकात की थी. इसके बाद से मैथिली ठाकुर के बीजेपी ज्वाइन करने और बिहार चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
 
सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को आगामी विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट से मैदान में उतारने का विचार किया है. इसी को लेकर पार्टी नेताओं ने रविवार को उनसे मुलाकात की. मैथिली ठाकुर से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने लिखा कि वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं. आज गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव का आज होगा ऐलान? इलेक्शन कमीशन शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

बीजेपी नेता के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए मैथिली ठाकुर ने लिखा कि जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है. मैं नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी की हृदय से सम्मानित और आभारी हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Maithili ThakurBJP

Trending news

Bihar News
गोलियों की गूंज से फिर दहला मुंगेर! युवक को 5 बदमाशों ने घेरकर सिर पर मारी गोली
bihar chunav 2025
Maithili Thakur: बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? इस सीट से टिकट दे सकती है BJP
bihar chunav 2025
LJP-26, HAM-8, बिहार NDA में सीटों शेयरिंग पर डील पक्की! ये हो सकता है फार्मूला
Bihar News
पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत, पतंग लूटने के दौरान हुआ हादसा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव का आज होगा ऐलान? इलेक्शन कमीशन शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Patna Metro
Patna Metro: 2011 का सपना आज होगा साकार, पटना मेट्रो का हर यादगार लम्हा यहां देखिए
Patna Metro
आज से पटरी पर दौड़ेगी पटना मेट्रो, जानें पहली ट्रेन का रूट और किराया सहित सबकुछ
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर, नवादा गांव में कटाव से मचा हड़कंप
Vaishali news
रात में प्रेमिकाओं से मिलने आए चचेरे भाइयों को ग्रामीणों ने पकड़ा, कराई शादी
Bihar News
बिहार BJP चुनाव समिति की बैठक संपन्न, उम्मीदवार चयन पर हुई गहन चर्चा
;