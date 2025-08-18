Bihar Chunav 2025: कौन हैं पूर्व IPS आनंद मिश्रा, जो अब बीजेपी का थामेंगे दामन, हाल ही में छोड़ी थी जन सुराज
Bihar Chunav 2025: कौन हैं पूर्व IPS आनंद मिश्रा, जो अब बीजेपी का थामेंगे दामन, हाल ही में छोड़ी थी जन सुराज

Former IPS Anand Mishra: पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. इससे पहले वह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन मई में उन्होंने जन सुराज छोड़ दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJP उन्हें बक्सर से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:15 PM IST

पूर्व IPS आनंद मिश्रा
पूर्व IPS आनंद मिश्रा

Former IPS Anand Mishra: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दल-बदल का सियासी खेल शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है. बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. आनंद मिश्रा इससे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन मई में पीके से उनके संबंध बिगड़ गए और उन्होंने जन सुराज छोड़ दी थी. अब आनंद मिश्रा भगवा पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक, वह कल यानी मंगलवार (19 अगस्त) को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. उनके आने से बक्सर जिले में बीजेपी की ताकत में इजाफा हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJP उन्हें बक्सर से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है.

कौन हैं आनंद मिश्रा?

बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले आनंद मिश्रा 2011 बैच के असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा महज 22 के उम्र में क्रैक कर ली थी. उनकी गिनती असम के तेज-तर्रार पुलिस अफसरों में होती थी और असम के सिंघम नाम से मशहूर थे. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने IPS की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल होने का ऐलान किया था. IPS की नौकरी छोड़ते वक्त आनंद मिश्रा ने कहा था कि ये फैसला लेने में उनको 7 साल का समय लग गया है.

ये भी पढ़ें- SIR और वोट चोरी के मुद्दे ने देश की सियासत को नई दिशा दे दी, याद रहेगा बिहार चुनाव

सियासी कैरियर कैसा रहा?

वह बक्सर सीट से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी से उनको टिकट नहीं मिल सका. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी. उनकी वजह से एनडीए प्रत्याशी हार गया. लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने पीके की जन सुराज की लेकिन मई में उससे नाता तोड़ लिया और अब बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं हैं. जानकारी के मुताबिक, आनंद मिश्रा 19 अगस्त को सुबह 11:00 बजे बीजेपी दफ्तर में सदस्यता लेने वाले हैं.

