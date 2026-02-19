बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश

Bihar News: बिहार में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लग सकता है. मंत्री ने 15 दिन में कार्रवाई का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी.
Trending Photos
DJ Vehicles Bihar: बिहार में अवैध डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग बिहार विधान परिषद में उठी. निर्दलीय एमएलसी वंशीधर व्रजवासी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों का हार्ट अटैक हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि शादी-ब्याह के मौके पर गोलियां चलती हैं और जिस गाड़ी पर डीजे बजता है उसका नंबर भी अक्सर नहीं होता है.
निर्दलीय MLC वंशीधर व्रजवासी की इस मांग का सदन में मौजूद अन्य सदस्यों ने समर्थन किया. अन्य सदस्यों ने भी डीजे बजाने पर रोक की मांग की. इस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने परिषद में बड़ा बयान दिया और कहा कि 15 दिनों के भीतर बिहार में सभी डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि डीजे अगर शाद- विवाह में बजता है तो अच्छा है, शादी-विवाह में डीजे ना बजे तो लगेगा कि श्मसान घाट जा रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी में भाजपाई लोग और आरएसएस वाले 20-30 डीजे लेकर चलते हैं उस पर रोक लगना चाहिए. शादी-विवाह में डीजे चलता है तो वह अच्छा लगता है, अगर नहीं बजेगा तो लगेगा कि किसी के लाश को लेकर हम लोग शमशान घाट जा रहे हैं. दहेज प्रथा पर शराब पर कानून लगा हुआ है, लेकिन कोई पालन करता है क्या?
JDU MLC खालिद अनवर ने डीजे को लेकर कहा कि डीजे के लिए जिन गाड़ियों का लाइसेंस नहीं है उनको बंद करने की बात हुई है, जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है. हाउस पूरी तरह से उसे रोकने के लिए गंभीर है और परिवार मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर कंट्रोल किया जाएगा.
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सदन के अंदर डीजे ध्वनि प्रदूषण पर जो बातों को रखा गया है बिहार के अंदर ध्वनि प्रदूषण को लेकर डीजे पर रोक लगाया जाए. सरकार ने आश्वासन दिया है कि डीजे की ध्वनि को नियंत्रण किया जाएगा. आने वाले समय में डीजे को आम जगह पर और इस चीज का ध्यान रखा जाएगा की ध्वनि प्रदूषण नहीं हो.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव
यह भी पढ़ें: बिहार राज्यसभा चुनाव: ओवैसी और RJD के बीच बन रही बात? भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा