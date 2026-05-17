Bihar News: बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 31 अधिकारियों का हुआ तबादला

Bihar Revenue Department Reshuffle: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में इन दिनों 'तबादला एक्सप्रेस' बड़ी तेजी से दौड़ रही है. प्रदेश सरकार ने पहले बड़े लेवल पर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया, फिर बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर DSP लेवल के अधिकारियों को इधर-उधर किया. अब राजस्व विभाग में बड़े लेवल पर अधिकारियों का तबादला हुआ है. राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 31 अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन किया है. इनमें 16 जिलों में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पद स्थापित किया गया है. शनिवार (16 मई) को सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं.

इस फेरबदल के तहत 15 जिलों में नए जिला भू अर्जन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि 18 अनुमंडलों में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी (SRO) की तैनाती की गई है. अब तक ये अधिकारी अलग-अलग जिलों में अपर जिलाभू -अर्जन पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, लेकिन सरकार ने इन्हें अब राजस्व और भूमि सुधार के मोर्चे पर उतार दिया है. सरकार का मानना है कि इससे भूमि विवाद, भू अर्जन और राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी.

ये भी पढ़ें- सीएम सम्राट करेंगे राजगीर के मलमास मेले का उद्घाटन, शाही स्नान रहेगा मुख्य आकर्षण

Add Zee News as a Preferred Source

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अमरनाथ चौधरी को अररिया, अरविंद कुमार को अरवल, शुभेंदु कुमार झा को औरंगाबाद तथा पंकज कुमार को बांका का जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है. इसी तरह चंद्रशेखर तिवारी को भोजपुर, राजेश रंजन को कैमूर, राजेश कुमार को खगड़िया, अक्षयवट तिवारी को किशनगंज और प्रकाश कुमार सिन्हा को लखीसराय में तैनाती मिली है.

वहीं बिहार सरकार ने अशोक कुमार को सहरसा, राजेश कुमार सिंह को शिवहर, सत्येंद्र कुमार सिंह को सीतामढ़ी और संजय कुमार सिंह को सिवान का जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया है. शरत कुमार मंडल को नवादा और सुबोध कुमार को मधुबनी की जिम्मेदारी दी गई है. इन अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में अहम भूमिका निभानी होगी.