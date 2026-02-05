पटना-मधेपुरा कांड के बाद अब जागी सरकारः बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, 'शंभू हॉस्टल' पर भी जड़ा ताला!

Guidelines For Women Hostels In Bihar: पटना में नीट छात्रा और मधेपुरा में इंजीनियरिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सरकार घिरती हुई नजर आ रही है. बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सड़कों पर लोगों ने मोर्चा खोल रखा है. चौतरफा दबाव के बाद अब सरकार ने महिला छात्रावास के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में इन नियमों पालन करना अनिवार्य होगा. नए नियमों के मुताबिक, सभी गर्ल्स हॉस्टलों में 24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी जरूरी होगी. इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है. सुरक्षा के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, खाने के स्थान और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रहेगी.

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवासीय स्थल पर सुरक्षित माहौल मिले. प्रदेश में महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में कोई बाधा नहीं आए. इसलिए राज्यभर में चल रहे गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. डिप्टी सीएम ने बताया कि अब हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा. इससे हर थाने में मौजूद सभी हॉस्टलों का पूरा ब्योरा रखा जाएगा. इसकी जानकारी महिला हेल्थ डेस्क को सौंपा गया है.

उधर पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर अब शंभू हॉस्टल पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है. डीजीपी ने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कारवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था.

उन्होंने कहा कि पुलिस को जो भी जानकारी मिली, वह हॉस्पिटल से मिली, जबकि हमारी पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई थी. हॉस्टल संचालिका चाहती तो डॉयल 112 को भी बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए उनके विरुद्ध भी हम लोग एक्शन लेंगे. उनके हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे.