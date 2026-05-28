वीर सावरकर पर रिसर्च कराएगी बिहार सरकार; युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए सम्राट चौधरी का बड़ा एलान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीर सावरकर के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि आज देश के किसी भी बच्चे से पूछने पर वह बता देगा कि वीर सावरकर कौन हैं. उन्होंने इतिहासकारों पर कई बातों को और अंग्रेजों द्वारा इतिहास को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन भी जेल जाता है तो उसे जीवन भर याद रखता है, ऐसे में जिसने 26 से 27 साल तक जेल में घोर यातनाएं सहीं, उसे कोई कैसे भूल सकता है. आज लोग सोचते हैं कि यदि निर्माण करेंगे तो राशि की आवश्यकता कहां से होगी, लेकिन उस दौर में अंग्रेजों ने 5.5 लाख रुपये लगाकर जेल बनाया था, जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानी स्वयं मजदूरी करते थे और इस प्रकार जेल का निर्माण कराया गया था. इतिहासकारों ने भी लिखा है कि उस जेल में जो भी रहे, वे सबसे अधिक कष्ट में रहे.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सबने देखा है कि वीर सावरकर के जीवन के आदर्शों को लेकर हमेशा चर्चा होती है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे प्रेरणा लेकर काम किया है. उन्होंने कांग्रेस वाद पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में कांग्रेस वाद के खिलाफ लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित करने की बात हुई, क्योंकि तब के प्रधानमंत्री इसलिए सत्ता में बैठे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने देश को आजाद कराया, जबकि जनसंघ के लोगों ने कहा कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है और तब पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पहले भारत को बचाना है, तब पार्टी को बचाना है और उसके बाद व्यक्ति को बचाना है. उन्होंने घोषणा की कि हम इस पर जरूर रिसर्च करेंगे, व्यवस्था खड़ी करेंगे और आने वाले दिनों में उनके रिसर्च की चीजों को जोड़कर एक ऐसी रूपरेखा बिहार में स्थापित की जाएगी, जिससे बिहार का एक-एक नौजवान उनसे प्रेरणा ले सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री ने देखा है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित करने का संकल्प लिया है. राज्य में शिक्षा के केंद्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने एलान किया कि राज्य के सभी 534 ब्लॉकों में सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे. हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर हमारे इन मॉडल स्कूलों में नामांकन कराने लगें. कानून-व्यवस्था पर सख्त लहजा अपनाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी शॉर्टकट अपनाएगा या जल्दी में अमीर बनना चाहेगा, उसे बेउर जेल जाना पड़ेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति यदि जाति में अटका रहेगा तो कभी समृद्धि नहीं आएगी और अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, पुलिस 48 घंटे के भीतर उसका जवाब देगी.

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प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही फैसला लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब विदेश यात्रा नहीं करेगा, बल्कि वे बिहार में ही घूमेंगे और बिहार का भ्रमण करेंगे, क्योंकि बिहार घूमने के बाद ही आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान शिव और विष्णु सब लोग यहीं आए थे. उद्योग जगत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाहर से तो लोग आएंगे ही, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका भरोसा और आपका विश्वास चाहिए. उन्होंने जानकारी दी कि BIADA के द्वारा लगभग 1100 जगहों पर उद्योग चालू करवाना है, जिसमें से 800 जगहों पर काम चालू हो चुका है. बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है और अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है.