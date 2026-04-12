बिहार सरकार पहली बार मनाएगी आंबेडकर जयंती, 13 तारीख को बापू सभागार में होगा भव्य कार्यक्रम

Bihar News: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले एक बड़े पैमाने पर 'अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम' (अंबेडकर व्यापक शिक्षा सम्मेलन) का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम 13 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है. इसको लेकर SC-ST कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों में शैक्षिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है.

मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि पहली बार अंबेडकर छात्रावास में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में बीए और एमए पास छात्र-छात्राओं को बुलाया गया. इसके अलावा बिहार के टॉप IAS अधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है. इस दौरान IAS अधिकारी मंच से छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच देंगे. इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे.

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मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों में शैक्षिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है. वहीं आंबेडकर जयंती पर प्रदेश में बीजेपी की ओर से 'सेवा सप्ताह' के रूप में मनाएगी. 14 अप्रैल को बूथ स्तर पर पुष्पांजलि और मिष्ठान वितरण, प्रतिमाओं की सफाई, 15-17 अप्रैल को बस्तियों में विशेष संपर्क और 18-19 अप्रैल को गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी.