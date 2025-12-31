Hijab Controversy: हिजाब विवाद वाली डॉ. नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने का आज आखिरी मौका, अब आगे क्या?

Bihar Dr. Nusrat Parveen Hijab Controversy: बिहार में हिजाब विवाद से चर्चा में आईं आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है. जानकारी के मुताबिक, डॉ. नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने का सिर्फ आज (31 दिसंबर) तक का ही वक्त बचा है. अगर वे आज भी नौकरी ज्वाइन नहीं करती हैं, तो फिर आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने दिया है. डॉ. नुसरत के ज्वाइनिंग विवाद पर डॉक्टर अविनाश सिंह ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि डॉ. नुसरत परवीन अगर आज ज्वाइन नहीं करती हैं तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी. डॉ. अविनाश सिंह ने कहा कि वह (डॉ. नुसरत) ने अपनी नौकरी को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है. उनके पास सिर्फ आज तक का वक्त है और इसके बाद ज्वाइनिंग का टाइम समाप्त हो जाएगा.

उधर सूत्रों के मुताबिक, हिजाब विवाद के बाद डॉ नुसरत ने पटना छोड़ दिया है और वह अपने पति के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता चली गई हैं. डॉ. नुसरत के पति आसिफ एक साइकियाट्रिस्ट हैं और हाजीपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं. इसके अलावा वह पटना के चांद मेमोरियल अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. हालांकि, इस घटना के बाद वह भी नौकरी पर नहीं आ रहे हैं. एक बड़े न्यूज पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर नुसरत के पति इस घटना से बेहद नाराज हैं. पति-पत्नी दोनों अब कोलकाता में रहने लगे हैं. वहीं डॉ. नुसरत भी अब नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी और उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर फाड़कर फेंक दिया है. पति के कहने पर ही डॉक्टर नुसरत ने मीडिया से दूरी बना ली है और वह अब किसी बाहरी शख्स से मुलाकात नहीं करती हैं.

ये भी पढ़ें- शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ा कदम, नए साल में PHC में शुरू होगी हेल्थ ATM सेवा

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सरकारी डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय मंच पर कथित तौर से डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया था. इसके बाद पूरे देश में इस घटना की काफी आलोचना हुई. इस घटना के बाद से डॉ. नुसरत मीडिया से गायब हैं. उन्हें 20 दिसंबर को अपना पद संभालना था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन की थी. जिसके चलते आयुष विभाग ने इस समयसीमा को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया था. इस घटना के बाद डॉ. नुसरत के परिवार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने (डॉ. नुसरत) इस घटना से आहत होकर सरकारी नौकरी नहीं करने का फैसला किया है.