सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चर्चाओं में आ गई होम मिनिस्ट्री, जानें इसके ढांचे के बारे में

Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी के रूप में वर्षों बाद बिहार को अलग गृह मंत्री मिला है. अब उन पर बिहार में सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी. पिछले कुछ समय में बिहार में अपराध के ग्राफ में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. देखना यह है कि सम्राट चौधरी इसे कैसे हैंडिल कर पाते हैं.
Trending Photos
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालते ही बिहार की होम मिनिस्ट्री चर्चाओं में आ गई है. ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि अरसे बाद राज्य को स्वतंत्र गृह मंत्री मिला है. नीतीश कुमार के पूरे 20 साल के शासनकाल में अलग से कोई गृह मंत्री नहीं बन पाया था. गृह मंत्रालय बिहार में प्रशासन और पुलिस की देखरेख में बड़ी भूमिका निभाता है. कानून व्यवस्था, कारागार प्रशासन, अग्निशमन सेवा, अपराध की रोकथाम, अपराधियों के अभियोजन, होमगार्ड और राज्य की अर्द्धसैनिक पुलिस इस मंत्रालय के अधीन आते हैं. बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा का कैडर कंट्रोल भी गृह मंत्रालय के जिम्मे है. गृह मंत्री विभागीय मंत्री होने के नाते इन सभी सेवाओं को संचालित करते हैं. उनकी मदद के लिए एक आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं. गृह मंत्री की मदद और राज्य में पुलिसिंग की देखरेख के लिए राज्य के डीजीपी तैनात होते हैं.
READ ALSO: बिहार को मिल सकती है पहली महिला स्पीकर, BJP की इस दिग्गज नेत्री का नाम चर्चा में
अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है. मंत्रालय के अधीन राज्य की पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा, कारागार और सुधार सेवा आदि आते हैं. गृह मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा में देते हैं.
इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामलों से संबंधित मुद्दे भी इसी मंत्रालय के तहत आते हैं. इन सबके अलावा गृह मंत्रालय का महत्वपूर्ण काम यह भी है कि वह आपदा प्रबंधन विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित करके रखे.
इन सबके अलावा, राज्य में प्रोटोकॉल आदि की देखरेख भी इसी मंत्रालय के जिम्मे आता है. जैसे वीआईपी अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था, उनकी आवभगत आदि का काम. अभी नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय के सर्वेसर्वा हैं.
विभाग के प्रमुख सचिव की सहायता के लिए सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और अवर सचिव काम करते हैं. बिहार का गृह मंत्रालय तीन शाखाओं में बांटा गया है: विशेष अनुभाग, पुलिस अनुभाग और कारागार अनुभाग.