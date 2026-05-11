बिहार में मंत्रियों के काम संभालते ही अब तबादले की बारी, सचिवालय के बाद जिलों के अफसरों पर नजर

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रियों के कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है. सचिवालय स्तर पर बड़े बदलावों के बाद अब सरकार की नजर जिलों के अफसरों पर है. दअसल, 10 मई, 2026 दिन रविवार को सम्राट सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 11 आईएएस और 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस फेरबदल की सबसे खास बात यह रही कि सचिवालय के महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों को बदलने के बाद अब सरकार का पूरा फोकस जिलों के डीएम और एसपी पर टिक गया है.

सचिवालय में प्रमुख सचिव और सचिव बदले

साल 2025 बैच के आईएएस कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है. संजय कुमार सिंह अब वित्त विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे. समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी एच. आर. श्रीनिवास को दी गई है. उनको विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है.

जल संसाधन विभाग का सचिव चंद्रशेखर सिंह को बनाया गया है.

पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव

सम्राट सरकार ने पुलिस विभाग के हर हिस्से में बदलाव किया है. चर्चित आईपीएस विकास वैभव की मुख्यधारा की पुलिसिंग में वापसी हुई है. उन्हें मगध रेंज का आईजी बनाया गया है. डॉ. परेश सक्सेना को नागरिक सुरक्षा का महानिदेशक बनाया गया है. निर्मल कुमार आजाद को पुलिस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है. कानून-व्यवस्था (विधि-व्यवस्था) को सुधारने के लिए प्रमांशु कुमार को नया एडीजी (ADG) बनाया गया है.

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वहीं, अपराध रोकने और जांच के लिए नायर हसनैन खान, अमित कुमार जैन और अमित लोढ़ा जैसे अनुभवी अफसरों को अलग-अलग विभागों जैसे सशस्त्र पुलिस, आर्थिक अपराध और तकनीकी सेवाओं में भेजा गया है.

अब जिलों की बारी!

सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार सचिवालय स्तर पर सर्जरी पूरी होने के बाद अब उन जिलों की लिस्ट तैयार कर रही है, जहां के अधिकारियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. इसके पीछे के कई मुख्य कारण बताए जा रहे हैं. दरअसल, सम्राट सरकार चाहती है कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल अच्छा रहे, ताकि कामकाज में आसानी हो. माना ये भी जा रहा है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए कई जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं.

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