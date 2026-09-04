'बिहार हमारी जन्मभूमि, यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे', संजय झा के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जदयू के सांसद संजय झा के एनआरआई नेता वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वह बिहार के हैं और हमेशा बिहार के ही रहेंगे. बिहार उनकी जन्मभूमि है और वह यहीं रहेंगे. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सांसद संजय झा ने जदयू को बर्बाद कर दिया है. नीतीश कुमार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह जदयू के कार्यकर्ता और समर्थक अच्छी तरह जानते हैं. संजय झा भी विदेश जाते रहे हैं और उनकी बेटियां विदेश में पढ़ी हैं. वह इस तरह की व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहते, लेकिन किसी के बयान से उनकी बिहार के प्रति प्रतिबद्धता पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि हम बिहार के हैं, बिहार के सदैव रहेंगे. यह हमारी जन्मभूमि है और हम यहीं मरेंगे.