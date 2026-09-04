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'बिहार हमारी जन्मभूमि, यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे', संजय झा के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार

तेजस्वी यादव ने जदयू के सांसद संजय झा पर तगड़ा पलटवार किया है. उन्होंने एनआरआई नेता वाले बयान कहा कि हम बिहार के हैं, यह हमारी जन्मभूमि है और हम यहीं मरेंगे.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:25 PM IST
'बिहार हमारी जन्मभूमि, यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे', संजय झा के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार
Image Credit: हम बिहार के हैं, यह हमारी जन्मभूमि है और हम यहीं मरेंगे: तेजस्वी यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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