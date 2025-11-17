Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007755
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

कमजोर नहीं होतीं महिलाएं... रोहिणी आचार्य को घर से निकाले जाने पर बोलीं JDU विधायक कोमल सिंह

Bihar Politics: बिहार में चुनाव के बाद लालू परिवार में हुए रोहिणी आचार्य के मुद्दे पर JDU की कोमल सिंह ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी-बहन को कभी भी बेटा-भाई के रहते अपने भगवान रूपी पिता की मदद नहीं करनी चाहिए. उन्होंने यह बात कहकर लालू परिवार पर तीखा प्रहार किया हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

कमजोर नहीं होतीं महिलाएं... रोहिणी आचार्य को घर से निकाले जाने पर बोलीं JDU विधायक कोमल सिंह
कमजोर नहीं होतीं महिलाएं... रोहिणी आचार्य को घर से निकाले जाने पर बोलीं JDU विधायक कोमल सिंह

Bihar Politics: बिहार में रोहिणी आचार्य प्रकरण सामने आने के बाद एनडीए के घटक दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. गायघाट से जनता दल (यूनाइटेड) की विधायक कोमल सिंह ने कहा कि महिलाएं कोमल होती हैं, लेकिन कमजोर नहीं. विधायक कोमल सिंह ने कहा, 'बिहार की बेटियों को आज शक्ति मिली है. महिलाओं का सशक्तिकरण हो, रोजगार हो या महिलाओं के घर से निकलने की बात, ये सभी एनडीए सरकार की देन है.'

लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य वाले प्रकरण पर उन्होंने कहा, 'यह राजद का मामला है. मैं भी एक महिला हूं, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो काफी कटाक्ष किया जा रहा था. बेटा हो या बेटी को सभी को एक समान सम्मान मिलना चाहिए. महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए. बिहारवासी बेटी को सम्मान देते हैं और इसी का प्रमाण है कि आज बेटी जीतकर आई है. किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कोमल होती हैं, कमजोर नहीं.'

ये भी पढे़ं: BJP- 16, JDU- 14 और LJPR से 3 मंत्री होंगे, HAM-RLM को भी मिलेगी हिस्सेदारी!

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'एनडीए की प्रचंड जीत पर मैं सभी बिहारवासियों को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा फैसला लिया है. जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार भी आगे बढ़ रहा है. मेरा पूरा विश्वास था कि हर एक बिहारवासी जात-पात से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए वोट करेगा. इसी का परिणाम है कि बिहार में एनडीए सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी हुई है.' दरअसल, चुनाव परिणाम के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने साथ हुई बदसलूकी की जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, करोड़ों रुपए लिए, टिकटलिया, तब अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवाई.

उन्होंने ये भी कहा कि सभी शादीशुदा बेटी-बहन से मैं बोलूंगी कि अगर मायके में कोई बेटा-भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं. अपने भाई से बोलें कि वह अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे.' उन्होंने लिखा, 'सभी बहनें पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा. किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से इसकी अनुमति ली. अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती कभी न करें. किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी न हो.'

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politicsRohini Acharya Controversy

Trending news

Bihar politics
शपथ ग्रहण से पहले पटना प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने अधिकारियों की छुट्टिया रद्द कीं
Rohini Acharya
रोहिणी-तेज प्रताप से लेकर तेजस्वी तक, पारिवारिक कलह में घिरा ऐसा है लालू का कुनबा
Jharkhand news
झारखंड में हाथियों के उपद्रव मचाने के मामले में तेजी, एक हफ्ते में पांच लोगों की मौत
Bihar election
RJD की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव चुने गए विधायक दल के नेता, लालू और राबड़ी मौजूद
nitish kumar
जब नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्यों दे दिया इस्तीफा, कैसे बनती है सरकार?
Bihar politics
महागठबंधन की हार का पूरा विश्लेषण, तारिक अनवर ने लालू परिवार विवाद पर रखा नजरिया
. Bihar Politics
कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा-चुनाव के दौरान वोटरों को पैसे बांटे गए
Vijay Sinha
एनडीए की जीत पर विजय सिन्हा का तीखा प्रहार, महागठबंधन को दी आत्मचिंतन की नसीहत
Munger News
LIC एजेंट विवाद में बैठे धरने पर कर्मचारी, कार्यालय की दैनिक कार्यो में बाधा
Bihar Election 2025
मुकेश सहनी ने खोला बड़ा राज! NDA की जीत के पीछे का असली सच, बताया हार की वजह