/बिहार विधानसभा में सिमटती कायस्थ नुमाइंदगी: बांकीपुर में BJP हारी तो 0.6% आबादी वाले समुदाय का बचेगा केवल एक चेहरा

राज्य चुनें
विद्वता, प्रशासनिक दक्षता और नीतिगत निर्णयों के लिए जाने जाने वाले कायस्थ समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में लगातार घटता जा रहा है. कभी पटना और उसके आसपास की कई सीटों पर यह समुदाय मजबूत पकड़ रखता था, लेकिन अब 243 सदस्यीय विधानसभा में सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा के रूप में केवल एक चेहरा बचा है. अगर बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, तो प्रदेश में 0.60% आबादी वाले समुदाय का सदन विधानसभा में केवल एक ही सदस्य बचेगा.
बिहार में कायस्थ आबादी की हिस्सेदारी
2020 में हुए जातीय सर्वे के मुताबिक, बिहार की कुल आबादी में कायस्थ समाज की हिस्सेदारी सिर्फ 0.60% है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कायस्थों की कुल आबादी लगभग 7.8 लाख (7,85,771) के करीब बताई गई है. हालांकि, कई सामाजिक संगठनों और कायस्थ संस्थाओं ने इस आंकड़े पर आपत्ति जताते हुए समाज की वास्तविक संख्या को इससे अधिक बताया था.
विधानसभा में सिमटता राजनीतिक प्रतिनिधित्व
बिहार विधानसभा में कायस्थ विधायकों की संख्या में साल दर साल लगातार गिरावट देखने को मिली है. इसके पीछे प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का अहम योगदान रहा. वर्तमान समय में केवल सिकटा विधानसभा सीट से समृद्ध वर्मा ही ऐसे प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा में इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. हालांकि, 2025 में बांकीपुर सीट से भाजपा नेता नितिन नवीन भी विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. अब यहां उपचुनाव हुआ है.
पारंपरिक सीटों का बदलता स्वरूप
सियासी जानकारों के मुताबिक, पटना की कुम्हरार और बांकीपुर जैसी शहरी सीटें पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल और उनके प्रतिनिधित्व वाली मानी जाती थीं. हालांकि, हालिया वर्षों में कई सीटों के पुनर्गठन और राजनीतिक समीकरणों के बदलने से समाज का विधायी प्रतिनिधित्व बेहद सीमित हो गया है.
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में बढ़ती जातीय गोलबंदी और बदलते सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों के कारण कम आबादी वाली अगड़ी जातियों के चुनावी प्रतिनिधित्व पर गहरा असर पड़ा है. 0.60% आबादी होने के बावजूद, पढ़े-लिखे और शहरी मतदाताओं में कायस्थ समाज का मत प्रतिशत चुनावों के नैरेटिव, नीतियां तय करने और वैचारिक रुझान को प्रभावित करने में हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है.