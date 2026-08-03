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बिहार विधानसभा में सिमटती कायस्थ नुमाइंदगी: बांकीपुर में BJP हारी तो 0.6% आबादी वाले समुदाय का बचेगा केवल एक चेहरा

Bankipur By-Election Result 2026: बिहार विधानसभा में कायस्थ विधायकों की संख्या में साल दर साल लगातार गिरावट देखने को मिली है. अगर बांकीपुर सीट पर बीजेपी हारती है, तो सदन में कायस्थ समाज का सिर्फ एक प्रतिनिधि रह जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:10 PM IST
बिहार विधानसभा में सिमटती कायस्थ नुमाइंदगी: बांकीपुर में BJP हारी तो 0.6% आबादी वाले समुदाय का बचेगा केवल एक चेहरा
Image Credit: बिहार विधानसभा में सिमटती कायस्थ नुमाइंदगी: बांकीपुर में BJP हारी तो 0.6% आबादी वाले समुदाय का बचेगा केवल एक चेहरा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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