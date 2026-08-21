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बिहार: जिनके पास अपनी जमीन नहीं उन स्कूलों के लिए बड़ी राहत, उन्हें जल्द मिलेगी भूमि

Bihar Politics: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप चौधरी ने कहा कि जिन स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके मामलों का जल्द निपटारा कर उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके अलावा विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:13 PM IST
बिहार: जिनके पास अपनी जमीन नहीं उन स्कूलों के लिए बड़ी राहत, उन्हें जल्द मिलेगी भूमि
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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