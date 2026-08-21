बिहार: जिनके पास अपनी जमीन नहीं उन स्कूलों के लिए बड़ी राहत, उन्हें जल्द मिलेगी भूमि

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बिहार के भूमिहीन विद्यालयों के लिए बड़ी खबर है. सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐसे स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप चौधरी ने दी. मंत्री दिलीप चौधरी ने बताया कि जिन स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके मामलों का जल्द निपटारा कर उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इससे पहले उन्होंने पिछले दो महीनों में 24 केंद्रीय विद्यालयों के लिए अधिकतम पांच एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि राजस्व विभाग को ऐसे विद्यालयों की सूची प्राप्त हुई है, जहां अतिक्रमण की समस्या है. इन विद्यालयों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए सरकार काम कर रही है. इन विद्यालयों तक पहुंच पथ के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस दौरान कहा था कि राज्य में कई सरकारी विद्यालय अपनी जमीन नहीं होने या अतिक्रमण के कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने बताया था कि राजस्व विभाग को अब तक 147 ऐसे विद्यालयों की सूची मिली है, जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा है. उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में ऐसे विद्यालयों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन सभी विद्यालयों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा था कि अब राज्य के अन्य विद्यालयों और उनके खेल मैदानों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में अभियान तेज किया जा रहा है.
बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसके पीछे मुख्य तौर पर दो कारण हैं, पहला- कालाबाजारी और दूसरा- वैश्विक स्तर पर चीनी के आयात-निर्यात की स्थिति. उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर नजर रख रही है. कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. वहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि चार लाख से घटाकर दो लाख रुपये किए जाने के सवाल पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. जानकारी मिलने के बाद इस पर आगे प्रतिक्रिया दी जाएगी.