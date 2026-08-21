बिहार: जिनके पास अपनी जमीन नहीं उन स्कूलों के लिए बड़ी राहत, उन्हें जल्द मिलेगी भूमि

बिहार के भूमिहीन विद्यालयों के लिए बड़ी खबर है. सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐसे स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप चौधरी ने दी. मंत्री दिलीप चौधरी ने बताया कि जिन स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके मामलों का जल्द निपटारा कर उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इससे पहले उन्होंने पिछले दो महीनों में 24 केंद्रीय विद्यालयों के लिए अधिकतम पांच एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि राजस्व विभाग को ऐसे विद्यालयों की सूची प्राप्त हुई है, जहां अतिक्रमण की समस्या है. इन विद्यालयों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए सरकार काम कर रही है. इन विद्यालयों तक पहुंच पथ के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है.