बिहार विधानसभा की 19 कमेटियों का ऐलान, बाहुबली अनंत सिंह को भी मिली जगह

Anant Singh: बिहार विधानसभा में विधायी कार्यों को गति देने के लिए 19 संसदीय समितियों का गठन 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को कर दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद इन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी गई है. इस नई लिस्ट में क्षेत्रीय समीकरणों और बाहुबली छवि वाले नेताओं के दबदबे का खास ख्याल रखा गया है.

इन समितियों सदस्यों में सबसे चर्चित नामों में मोकामा विधायक अनंत सिंह और मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह शामिल हैं. बाहुबली छवि वाले धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. वहीं, जदयू विधायक अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह और राजद के फैसल रहमान की हो रही है. राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग से दूर रहने वाले इन दोनों विधायकों को भी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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