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बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का ऐलान: विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

CM Samrat Chaudhary Confidence Motion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए इसलिए बहुमत साबित करना चाहते हैं, ताकि विपक्ष पर इसको लेकर मनोवैज्ञानिक दबाव हो. वे एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि एनडीए के सभी 202 विधायकों का साथ उन्हें हासिल है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:38 PM IST

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (File Photo)
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (File Photo)

CM Samrat Chaudhary Confidence Motion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का आज चौथा दिन है. अब सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस विशेष सत्र में सम्राट चौधरी विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे. सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए अपना बहुमत साबित करेंगे. पिछले साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 202 विधायक चुनकर आए थे. इस तरह से एनडीए के पास बिहार विधानसभा में अपार बहुमत है. फिर भी विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए बहुमत साबित करने की भाजपा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की स्ट्रैटजी हो सकती है.

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नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 दिन पहले सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली थी. उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार सिन्हा और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. उससे पहले निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उनके इनकार करने और पार्टी के लिए काम करने के बाद पार्टी ने इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को मौका दिया. 

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दरअसल, नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे. 10 मार्च को उन्होंने दिल्ली में बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ ली थी. वापस आने के बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक की और सभी सदस्यों को धन्यवाद देने के बाद राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. उनके इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई थी. 15 मार्च को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 

अब वे 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए बहुमत साबित करेंगे. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. माना जा रहा है कि विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए सम्राट चौधरी और पूरा एनडीए कुनबा एक बार फिर विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है.

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