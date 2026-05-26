बिहार MLC चुनाव: तारीखें तय होते ही NDA और महागठबंधन में वार-पलटवार शुरू, किसने क्या किया दावा?

बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है. भारत निर्वाचन आयोग ने खाली हो रहे इन सीटों पर चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है. ये सभी सीटें विधायक कोटे से भरना है. चुनाव आयोग ने चुनाव जो शेड्यूल जारी किया है, 1 से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होगी. नामांकन वापसी की तारीख 11 जून है. अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग 18 जून को कराए जाएंगे. उसी दिन शाम में मतगणना और रिजल्ट जारी किया जाएगा.

बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूख, भीषम साहनी शामिल हैं. इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा जो 16 नवंबर 2025 को इस्तीफा दे चुके हैं, इस सीट पर भी चुनाव होने हैं. बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है. यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. अब इस सीट पर विधानसभा कोटे से निर्वाचन कराया जाएगा.

इसे लेकर RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और हमें पूरा यकीन है कि हम उस सीट पर जीत हासिल करेंगे. हमारे पास जरूरी संख्या बल भी है और काबिल लोग भी. लेकिन NDA के अंदर की स्थिति बिल्कुल भी स्थिर नहीं है. अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के अलग-अलग गुटों के बीच इस बात को लेकर खींचतान चल रही है कि किसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी. असल में ये पार्टियां अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करने को तैयार बैठी हैं. वे अपने गठबंधन के साथियों को सीटें नहीं देंगी.

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वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि NDA के सभी घटक दल एक ही परिवार की तरह काम करते हैं. इससे पहले भी विधान परिषद का चुनाव, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हों, NDA के भीतर सभी मामलों का समाधान आपसी सहमति से ही किया जाता है. राज्यसभा चुनावों में जब अपने सहयोगी दलों से उनकी नाराजगी थी और वे अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए. NDA गठबंधन सही समय पर अपना निर्णय ले लेगा.

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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि NDA चाहे जो भी दावा कर लें, बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए, 'INDIA' गठबंधन के उम्मीदवार की एक सीट पर जीत पक्की है और यदि वे दूसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारते हैं, तो वह भी विजयी हो सकता है. हालांकि, NDA के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, बीजेपी के विधायक हरि सहनी ने कहा कि विपक्ष बिहार ही जीत रहा था. तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए थे. उपमुख्यमंत्री का बंटवारा हो गया था. उसका नतीजा क्या हुआ? राज्यसभा में जिस तरह उनके हालात हुए, इनकी जीत नहीं होगी. NDA गठबंधन एकजुट है और सभी सीट हम जीतेंगे.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव