Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229415
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार MLC चुनाव: तारीखें तय होते ही NDA और महागठबंधन में वार-पलटवार शुरू, किसने क्या किया दावा?

Bihar Legislative Council Election: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और एक सीट पर उप चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है. इस के साथ ही, NDA और महागठबंधन में जुबानी जंग भी तेज हो गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 26, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

बिहार MLC चुनाव
बिहार MLC चुनाव

बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है. भारत निर्वाचन आयोग ने खाली हो रहे इन सीटों पर चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है. ये सभी सीटें विधायक कोटे से भरना है. चुनाव आयोग ने चुनाव  जो शेड्यूल जारी किया है, 1 से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होगी. नामांकन वापसी की तारीख 11 जून है. अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग 18 जून को कराए जाएंगे. उसी दिन शाम में मतगणना और रिजल्ट जारी किया जाएगा.

बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें कुमुद वर्मा,  प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूख, भीषम साहनी शामिल हैं. इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा जो 16 नवंबर 2025 को इस्तीफा दे चुके हैं, इस सीट पर भी चुनाव होने हैं. बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है. यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. अब इस सीट पर विधानसभा कोटे से निर्वाचन कराया जाएगा. 

इसे लेकर RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और हमें पूरा यकीन है कि हम उस सीट पर जीत हासिल करेंगे. हमारे पास जरूरी संख्या बल भी है और काबिल लोग भी. लेकिन NDA के अंदर की स्थिति बिल्कुल भी स्थिर नहीं है. अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के अलग-अलग गुटों के बीच इस बात को लेकर खींचतान चल रही है कि किसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी. असल में ये पार्टियां अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करने को तैयार बैठी हैं. वे अपने गठबंधन के साथियों को सीटें नहीं देंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि NDA के सभी घटक दल एक ही परिवार की तरह काम करते हैं. इससे पहले भी विधान परिषद का चुनाव, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हों, NDA के भीतर सभी मामलों का समाधान आपसी सहमति से ही किया जाता है. राज्यसभा चुनावों में  जब अपने सहयोगी दलों से उनकी नाराजगी थी और वे अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए. NDA गठबंधन सही समय पर अपना निर्णय ले लेगा.

यह भी पढ़ें: रितु जायसवाल ने ज्वाइन की BJP, RJD में रह चुकी हैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि NDA चाहे जो भी दावा कर लें, बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए, 'INDIA' गठबंधन के उम्मीदवार की एक सीट पर जीत पक्की है और यदि वे दूसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारते हैं, तो वह भी विजयी हो सकता है. हालांकि, NDA के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, बीजेपी के विधायक हरि सहनी ने कहा कि विपक्ष बिहार ही जीत रहा था. तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए थे. उपमुख्यमंत्री का बंटवारा हो गया था. उसका नतीजा क्या हुआ? राज्यसभा में जिस तरह उनके हालात हुए, इनकी जीत नहीं होगी. NDA गठबंधन एकजुट है और सभी सीट हम जीतेंगे.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

TAGS

Bihar Legislative Council election

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर का सनकी आशिक: पीजी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को टोटो में मारा चाकू
Kisan Credit Card
लोन, ब्याज और जमीन जब्त... किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी तमाम शंकाएं और उनके जवाब?
Patna To Varanasi
पटना से वाराणसी जाना हुआ आसान! 2 घंटे 43 मिनट में पहुंचें बाबा विश्वनाथ की नगरी
Ritu Jaiswal
रितु जायसवाल ने ज्वाइन की BJP, RJD में रह चुकी हैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष
Vijay Sinha
विभाग बदलने पर छलका मंत्री विजय सिन्हा का दर्द, बोले- अब विजय बिहारी हो गया हूं
Jehanabad news
दहेज के दानवों ने उजाड़ दी रूपा की दुनिया! मार्च में हुई थी लव मैरिज
Bihar politics
'1 महीने में बिहार से 8681 बच्चे क्यों गायब हुए?' तेजस्वी ने CM सम्राट से पूछा सवाल
Motihari News
शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात
Student credit card
क्या बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकता है?
Bihar MLC Chunav 2026
बिहार MLC चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 जून को होगा 10 सीटों पर मतदान