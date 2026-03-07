Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3132614
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जब तक नीतीश, तब तक शराबबंदी', मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख

Bihar Liquor Ban News: बिहार में सियासी हलचल के बीच परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक सरकार में जदयू है बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख
मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख

Shravan Kumar on Bihar Liquor Ban: बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य के ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि सरकार राज्य के सभी चिन्हित दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें. नालंदा के बिहारशरीफ प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया. इस दौरान नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे.

बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. बिहार में शराबबंदी खत्म होने की अटकलों पर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी नियत है और जब तक जदयू सरकार में शामिल है, तब तक बिहार में शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा.

इधर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी वे बिहार में अधिक समय बिताएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार कल जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. सदस्यता लेने के बाद उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.सांसद ने दोहराया कि जब तक जदयू बिहार सरकार में है, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: मंईयां सम्मान योजना: रांची की 3.87 लाख महिलाओं के खाते में आए ₹2500

TAGS

Bihar liquor bannitish kumar

Trending news

Bihar liquor ban
'जब तक नीतीश, तब तक शराबबंदी', मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख
UPSC Result 2025
पिता को दी मुखाग्नि, 11 दिन बाद दिया UPSC इंटरव्यू; किशनगंज की बेटी ने किया कमाल
Sitamarhi BDO Krishna Ram
आय से अधिक संपत्ति मामले में बीडीओ कृष्णा राम के पांच ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी
Vaibhav Suryavanshi
Samastipur News: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान बने IPS, जश्न का माहौल
UPSC Result 2025
मुजफ्फरपुर के लाल राघव झुनझुनवाला का जलवा, हासिल की ऑल इंडिया चौथी रैंक
Jamui News
जमुई के लाल अमन कुमार को यूपीएससी में मिली 603वीं रैंक, क्षेत्र में खुशी की लहर
UPSC Result 2025
गोपालगंज के 'दो लाल' बनेंगे अफसर: अभिनव को 247वीं और विशाल को मिली 334वीं रैंक
Bihar politics
राजभवन से मुख्यमंत्री आवास तक हलचल; राज्यपाल और नंद किशोर यादव से मिले नीतीश कुमार
Bihar politics
दिलों को जीतकर दिल्ली चल दिए नीतीश कुमार, बेटे निशांत कुमार के लिए भी जमीन तैयार
Brahmeshwar Mukhiya
UPSC Result 2025: ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने लहराया परचम