'जब तक नीतीश, तब तक शराबबंदी', मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया सरकार का रुख

Shravan Kumar on Bihar Liquor Ban: बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य के ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि सरकार राज्य के सभी चिन्हित दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें. नालंदा के बिहारशरीफ प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया. इस दौरान नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे.

बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. बिहार में शराबबंदी खत्म होने की अटकलों पर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी नियत है और जब तक जदयू सरकार में शामिल है, तब तक बिहार में शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा.

इधर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी वे बिहार में अधिक समय बिताएंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार कल जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. सदस्यता लेने के बाद उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.सांसद ने दोहराया कि जब तक जदयू बिहार सरकार में है, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

