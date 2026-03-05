Advertisement
शराबबंदी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': बिहार में नई सरकार आते ही खत्म होगा सूखा! क्या नई सरकार में फिर से खुलेगी मधुशाला?

Bihar Liquor Ban News: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि नई सरकार में इस बार कानून की नए सिरे से समीक्षा की जा सकती है और नियमों में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:42 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Liquor Ban Will Remove: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से राज्यसभा जाने का फैसला लेकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है. चर्चा है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की सियासत संभालेंगे, जबकि उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार में स्थापित किया जाएगा. बीजेपी को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा. नई सरकार को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है. माना जा रहा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले यानी शराबबंदी को बदला जा सकता है. दरअसल, बीते कुछ समय से विपक्ष के साथ-साथ सहयोगी भी शराबबंदी में बदलाव की वकालत करते रहे हैं. लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े रहे हैं. अब नीतीश कुमार के जाते ही इस कानून की समीक्षा की जा सकती है. 

'गुजरात मॉडल' की चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, नई भाजपा सरकार बिहार में 'गुजरात मॉडल' लागू करने पर विचार कर रही है. इसमें पूरी तरह शराब चालू करने के बजाय, परमिट सिस्टम लाया जा सकता है. जिससे पर्यटकों और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ढील दी जा सकती है. वहीं जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए 'कंट्रोल्ड सेल' शुरू की जा सकती है.

राजस्व का संकट और विकास की जरूरत

भाजपा को पता है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्हें अपने वादों (जैसे मुफ्त बिजली, पेंशन और रोजगार) को पूरा करने के लिए भारी फंड की जरूरत होगी. शराबबंदी खत्म करने से बिहार के खजाने में सालाना 5,000 से 8,000 करोड़ रुपये का तत्काल इजाफा हो सकता है, जो नई सरकार के लिए 'ऑक्सीजन' का काम करेगा.

कानून-व्यवस्था और पुलिस पर बोझ

सम्राट चौधरी और भाजपा के अन्य नेता अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि बिहार पुलिस का 70% समय शराब पकड़ने में चला जाता है, जिससे हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों पर ध्यान नहीं जा पाता. नई सरकार पुलिस को 'शराब पकड़ने' के काम से मुक्त कर असली कानून-व्यवस्था सुधारने का दांव खेल सकती है.

nitish kumarBihar politicsBihar liquor ban

